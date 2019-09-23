Убийца Михаила Круга был казнен поклонником шансонье

23 сентября Следственный комитет назвал имя предполагаемого убийцы советского и российского исполнителя шансона Михаила Круга. Им стал участник группировки "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Но преступник был застрелен в 2003 году коллегой Александром Осиповым.
Дмитрий Веселов вместе с Александром Агеевым ворвался в дом к артисту, чтобы ограбить. Певец был застрелен случайно.
Александром Осипов сообщил журналистам, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Когда он узнал, кто виновен в смерти Круга, то застрелил его в лесу Кимрского района Тверской области. Известно, что они были в составе одной банды.
"С Кругом я дружил с 1996 года, тогда он с концертом в Кимры приезжал. Я с ним общался. Любил не только его творчество. Я уважал его как человека. Убив Веселова, я отомстил за Круга", - признавался Осипов еще в 2014 году в интервью корреспонденту "Комсомольской правды".
Показания Осипова и Агеева правоохранительные органыпроверели еще раз. Следователи подтвердили сказанное, были собраны доказательства. Кроме того, были допрошены свидетели по делу, получены судебные экспертизы и заключения специалистов.
"С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования", - цитирует следователей "Комсомольская правда".
Напомним, автора и исполнителя русского шансона Михаила Круга (наст. имя — Михаил Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Вместе с ним в доме находилась также его жена, теща и дети. Сначала двое преступников попали на третий этаж здания и стали наносить увечья теще Михаила. Певец с женой Ириной прибежали на крик женщины, преступники открыли огонь и выстрелили в артиста. Огнестрельная рана оказалась смертельной.