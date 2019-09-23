В "Арена Рига" с новой программой выступит Григорий Лепс

В музыке и на сцене, как и в любой другой профессии, есть ремесленники и творцы. И в этом сравнении нет ничего уничижительного: просто кому-то от Бога дан великолепный голос, кому-то - сражающее наповал обаяние, кому-то - удивительное чутье, помогающее манипулировать публикой.

Григорий Лепс — потрясающий артист, который превращает каждую песню в настоящий шедевр, вкладывая в каждую ноту, в каждое слово весь свой невероятный талант, безграничный темперамент, недюжинную силу и бесконечную нежность.

Именно поэтому каждая песня в его исполнении, едва зазвучав на радио, становится хитом и неизменно собирает урожай всевозможных музыкальных наград и премий. Именно поэтому с таким нетерпением ждут слушатели его новых работ - песен и клипов. Именно поэтому все без исключения его концерты проходят с неизменными аншлагами.

Ведь, слушая Лепса, зрители не просто забывают о своих горестях и проблемах, они заряжаются энергией этого удивительного артиста и возрождаются к жизни, любви и творчеству!