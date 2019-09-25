"Умные часы", которые могут спасти вашу жизнь, и другие портативные смарт-устройства

Согласитесь, стремительное развитие технологий приобрело основательный оборот. Так же, как обычные мобильные телефоны когда-то заменили стационарные, смартфоны постепенно заменяют компьютеры. Однако царствование смартфонов на троне скоро может закончиться, так как все больше людей предпочитают использовать так называемые wearables, или портативные смарт-устройства, например, "умные часы".

Представьте: на дворе 2002 год, вы сидите со своими друзьями где-то на площади провинциального городка, солнце светит, лето, птицы щебечут - все отлично! Вдруг, непонятно по каким причинам, у вас учащается пульс, становится плохо и появляется необходимость вызвать врача. Под рукой нет стационарного телефона, огромные "мобилы" красуются на поясе только у рэкетиров и богачей, а часы, что украшают ваше запястье, годятся лишь для того, чтобы показывать правильное время. И то не всегда! Что делать? Как вызвать врача? Единственный вариант - громко стонать в надежде, что доктор сам вас услышит.

А теперь представьте ту же самую ситуацию, только в наши дни. Вы идете по улице, у вас учащается пульс, но, еще до того, как вам станет плохо, "умные часы" на вашей руке, которые фиксируют изменения пульса, сообщают, что было бы хорошо вызвать врача.

В результате ваша жизнь спасена, и все это благодаря современным технологиям. Фантастика, не правда ли?

ФОТО: Рекламное фото

Нет, это уже давно не фантастика, а чистая реальность, которую воплотили в жизнь "умные часы", такие, как например, новые Huawei GT2.

Они способны не только показывать правильное время и служить в качестве стильного аксессуара, будь вы хоть в смокинге, хоть в вязаном бабушкой свитере, но могут еще и измерять качество вашего сна, скорость сердцебиения, давать вам возможность отвечать на звонки и даже определять - находитесь ли вы в тренажерном зале или сидите на работе за компьютером.

Huawei GT2 помогает отслеживать и прогнозировать возможный приступ брадикардии или сердечную недостаточность. Если часы не находятся в спортивном режиме, пользователь будет уведомлен, если частота сердечных сокращений превышает 100 с/мин или падает ниже 50 с/мин в течение более 10 минут.

Стоит также упомянуть, что батарея смарт-часов работает в течение полных двух недель. Они являются ударопрочными, водонепроницаемыми до глубины 50 метров, оснащены GPS, ярким дисплеем и музыкальным проигрывателем, демонстрируя, что практически все, что вы используете в повседневной жизни, идеально вмещается в устройство размером с наручные часы.

История смарт-устройств

Но давайте начнем с самого начала. Какова история портативных "умных устройств", с которыми мы сталкиваемся ежедневно? Стоит сказать, что они намного старше, чем вы можете себе представить.

История смарт-устройств начинается уже в 1290 году, когда были придуманы очки. И хотя вам может так не показаться, очки можно рассматривать в качестве портативного смарт-устройства.

Потом появились механические часы. Уже в 19 веке маленькие часы носили на цепочке вокруг шеи. Позже люди стали держать их в карманах. И хотя наручные часы были изобретены еще в 17 веке, изначально они использовались в качестве украшений для женщин.

Современные технологии смарт-устройств в основном связаны с портативными компьютерами. Одним из первых подобных устройств стали калькуляторные часы, известные многим детям 90-х годов. Примерно в то же время были разработаны слуховые аппараты, которые используются до сих пор.

Позже появились мониторы сердечного ритма, которые использовались для отслеживания частоты пульса во время спортивных тренировок. Ранние кардиомониторы состояли из контрольной коробки и электродов, которые были прикреплены к человеческой груди. Первый беспроводной кардиомонитор или электрокардиограмма (ЭКГ) был изобретен в 1977 году для нужд финской национальной команды по лыжным гонкам.

Видно, что с тех пор технологии сильно развились, и портативные устройства стали более удобными и мощными.

Что такое портативное смарт-устройство и что в нем хорошего?

Что такое портативное смарт-устройство? Это не только "умные часы", но и любое другое, оснащенное цифровым сенсором, устройство, которое можно носить с собой или носить на теле различными способами.

Тем не менее, ключевыми вопросами в этом мире часто бессмысленных "гаджетов" являются: каково их реальное значение? Что мы получаем от них, кроме развлечений?

Как указано в издании The Conversation, сегодня существует ряд портативных смарт-устройств. Пока ваш кошелек достаточно толстый, вы можете купить "умную обувь", чтобы отслеживать ритм ходьбы, смарт-часы, которые будут подсчитывают ваши калории, браслеты, чтобы отслеживать качество вашего сна, и даже "умные перчатки", которые помогут отработать правильный удар при игре в гольф.

ФОТО: Рекламное фото

В исследовании 2015 года, которое было опубликовано в научном журнале International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, написано, что портативные смарт-устройства в принципе делятся на три группы: связанные со здоровьем; предметы бытовой необходимости, включая устройства для развлечений; и "умный текстиль", предназначенный для специфических целей.

Правда, стоит сказать, что годы шли вперед и, в принципе, новый продукт Huawei удачно объединил все эти категории в один браслет или смарт-часы.

Следует признать, что наиболее важным преимуществом и обоснованием значимости портативных устройств является их способность контролировать состояние здоровья и хорошее самочувствие человека.

В качестве примера можно привести слова 35-летнего Майкла, который в интервью вышеупомянутому изданию сказал: "Я ответственный муж, сын и отец, поэтому я должен следить за своим здоровьем и финансами".

ФОТО: Рекламное фото

Для многих людей, безусловно, заманчивой является возможность отвечать на звонки и сообщения при помощи смарт-часов, поскольку в прошлом "умные часы" могли только извещать о входящих звонках или сообщениях. Чтобы ответить человеку в любом случае приходилось доставать свой смартфон из кармана.

Подводя итог, можно сказать, что новое поколение портативных смарт-устройств, в том числе Huawei GT2, знаменует собой значительный шаг вперед в улучшении качества жизни людей.

Современные интеллектуальные устройства были разработаны для удовлетворения почти всех потребностей человека, которые они ожидают от устройства, но самое главное, они могут помочь нам жить более здоровой, зеленой и полноценной жизнью.