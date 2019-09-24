"Ты не можешь выполнить свои обязанности": чем чреват все еще ужасный английский политиков

На видео от 5 сентября отчетливо слышно, как министр благосостояния Латвии Рамона Петравича монотонно, на ломанном английском с неуместными паузами зачитывает свою речь, временами с большим трудом выговаривая отдельные слова.

"Принимая во внимание, что Латвия - страна ЕС, разговаривать на английском языке очень и очень желательно. Своим незнанием языка мы упускаем возможности", - отметила Айя Страутмане.

"Если, представляя свою страну, высокое должностное лицо находясь на саммите, на котором говорят на английском языке, не владеет им, оно не может общаться с представителями отрасли со всего мира.

Таким образом, будучи в командировке, оно не может выполнить своих профессиональных обязанностей", - считает консультант.

Она вспоминает, как в советское время должностные лица должны были владеть русским языком - если ты не мог нормально изъясняться и понимать другого, тебя не считали равноценным.

Однако, одна из самых важных проблем заключается в том, что партии выдвигают на высокие должности не профессионалов высокого уровня, не экспертов отрасли, а "своих людей", способности которых далеки от идеала.

"Если на высокой должности экстра специалист, выдающийся, но он не знает английского языка, с ним должен быть переводчик", - поясняет Страутмане.

"Прошло почти 30 лет, а мы так и не способны бегло разговаривать на английском языке. Возможно, в ближайшие 20 лет, когда сменятся поколения, появятся люди, которые смогут в командировках работать профессионально", - добавляет эксперт.

Как известно, ранее "выдающимися" речами на английском языке отличились экс-президенты Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис, а теперь и министр благосостояния Рамона Петрвавича. Фраза экс-министра финансов Атиса Слактериса "nothing special" и вовсе уже стала неотъемлемой частью фольклора Латвии.