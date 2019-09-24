Источники: Трамп перед разговором с Зеленским потребовал остановить помощь Украине

Президент США Дональнд Трамп дал распоряжение исполняющему обязанности главы администрации Белого дома Мику Малвейни остановить Украине выделение военной помощи в несколько сотен миллионов долларов примерно за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп настойчиво рекомендовал Украине провести следствие в связи с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена, подтвердили в понедельник два должностных лица администрации высокого ранга, пишет CNN.
Трамп главным образом был встревожен коррупцией в Украине и тем, что Европа взяла на себя большую финансовую ответственность в попытка поддержать силы обороны Украины, сказал один из чиновников.
Пока что не было получено никаких доказательств, что Джо и Хантер Байдены были вовлечены в незаконные сделки.
Байден является наиболее реальным противником Трампа на выборах президента США в 2020 году.
Газета The Washington Post первой сообщила о том, что Трамп потребовал остановить выделение 400 миллионов долларов военной помощи Украине.
Представители бюро управления и бюджета передали иск Трампа в Пентагон и Госдепартамент на встрече в середине июля, сообщила газета.
Представители администрации пояснили законодателям, что задержка помощи - результат "межведомственного процесса", но более подробных деталей не предоставили.
Информация о распоряжении Трампа остановить помощь Украине перед разговором 25 июля может вызвать вопросы о мотивах президента.
Поднимая ажиотаж вокруг этой ситуации, в Конгрессе среди демократов активировались разговоры о возможном импичменте Трампа.