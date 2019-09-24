Источники: Трамп перед разговором с Зеленским потребовал остановить помощь Украине

Трамп главным образом был встревожен коррупцией в Украине и тем, что Европа взяла на себя большую финансовую ответственность в попытка поддержать силы обороны Украины, сказал один из чиновников.

Пока что не было получено никаких доказательств, что Джо и Хантер Байдены были вовлечены в незаконные сделки.

Байден является наиболее реальным противником Трампа на выборах президента США в 2020 году.

Газета The Washington Post первой сообщила о том, что Трамп потребовал остановить выделение 400 миллионов долларов военной помощи Украине.

Представители бюро управления и бюджета передали иск Трампа в Пентагон и Госдепартамент на встрече в середине июля, сообщила газета.

Представители администрации пояснили законодателям, что задержка помощи - результат "межведомственного процесса", но более подробных деталей не предоставили.

Информация о распоряжении Трампа остановить помощь Украине перед разговором 25 июля может вызвать вопросы о мотивах президента.