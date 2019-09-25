Диана Арбенина специально для TVNET: "Мы играли в память о погибших рижанах"

- Диана Арбенина образца 2000-х и Диана Арбенина 2019 года – это разные люди? Существует ли разница в посыле, которые заложен в песнях? Если есть, то какая?

- Мне кажется, с годами я полностью убедилась в правильности выбранного пути и наконец растворилась в своей музыке. Это сделало меня открытой и легкой, и песни зазвучали иначе. Я по прежнему пишу только о любви и убеждена в том, что именно это чувство делает жизнь осмысленной.

- В конце 2018 года на шоу "Голос" Константин Меладзе позволил себе неосторожное замечание про песню "Ты дарила мне розы", которую пела одна из участниц – Александры Степановой.

Цитата: "Ощущение, что это поет взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь, которая довольно плохо выглядит и в довольно плохом настроении".

Вы записали видеообращение, где сказали, что подобные ассоциации вряд ли пришли бы в голову Алле Борисовне Пугачевой, которая ранее перепела этот хит. И призвали коллег задуматься над собой. Чем эта история закончилась? Вы тогда еще обещали взять конкурсантку на свой концерт. Это удалось реализовать?

- Я как и обещала пригласила Александру на наш концерт в Олимпийском в Москве. Она приехала из Минска, вышла на сцену, все было чудесно. Мы получили удовольствие и кураж.

- Если бы вы встретили человека, который никогда не слышал ваших песен. Какие пять песен (свои) вы посоветовали бы ему послушать, чтобы понять, что за музыку делает Диана Арбенина.

"Секунду назад", "Катастрофически" "Бонни и Клайд", "Солнце" и "Если не слабо".

- Вы согласны с тем, что вы стали одной из тех, кто олицетворяет современный русский рок? Как вы считаете, что сейчас происходит с русский роком? Что для вас значит это понятие?

- Рок-н-ролл - это состояние души, когда ты молод и свободен. Перестают его играть люди по одной причине - становятся взрослыми и успокаиваются. Я по прежнему ребёнок и постоянно жду чуда, которое вот-вот со мной произойдёт.

- Латвия и Диана Арбенина. Есть ли какие-то воспоминания о прежних концертах, гастролях в нашей стране?

- Конечно и очень много! Начиная с детских лет, когда моя семья каждое лето ездила в кемпинги по всей Прибалтике, и я очень хорошо помню звёздное небо и запах трав на рассвете, заканчивая огромным количеством концертов уже сыгранных нами.

Один из самых тяжёлых был, когда случилась катастрофа в супермаркете (прим. ред. - Трагедия в Золитуде). Мы играли в память о погибших рижанах, и было много слез и мужества.

В этот раз концерт будет в легендарной Арене. Я давно мечтала в ней сыграть и жду 22 ноября с большим энтузиазмом. Мы привезём юбилейную снайперскую программу, которую уже обкатали во многих странах мира. Наконец ее увидят и услышат в моей любимой Риге!

Группа "Ночные снайперы" появилась в 1993 году, но стала знаменитой только в 2000-х. Долгие годы в группе было два лидера - Диана Арбенина и Светлана Сурганова, однако потом они пошли каждая своим путем. "Ночные снайперы" постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей как "Нашествие", "Максидром", "Крылья", "Рок над Волгой". Наибольшую известность получили такие песни группу "31 весна", "Рубеж", "Столица", "Асфальт", "Актриса".