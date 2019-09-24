Фонд Инессы Галанте приглашает на "Рождественскую прелюдию"

"Как замечательно, что есть традиции, к которым мы можем возвращаться из года в год. В декабре мы всегда рады посетить любимый город, и снова увидеться с вами, друзья. Ведь "Рождественская прелюдия" для меня — это всегда время сердечных встреч и музыки, а также радость видеть улыбающиеся, счастливые лица, слышать искренние пожелания и ощущать душевное тепло близких по духу людей", — поделилась эмоциями по поводу предстоящего концерта Инесса Галанте.