Фонд Инессы Галанте приглашает на "Рождественскую прелюдию"

Началась продажа билетов на одно из самых красивых предновогодних культурных событий столицы – концерт "Рождественская прелюдия", который ежегодно дарит ценителям музыки фонд Инессы Галанте.
Мероприятие стало традиционным, с него начинается сказочное время рождественских музыкальных представлений.
В этом году концерт состоится 14 декабря, как и прежде, в настоящей жемчужине латвийской столицы - в величественном Домском Рижском соборе.
Сцену с оперной дивой Инессой Галанте разделят ее друзья и коллеги-музыканты: контратенор Сергей Егерс, пианист Андрей Осокин, композитор и органист Айварс Калейс, а также Хор мальчиков Школы имени Язепа Мединьша под руководством дирижёра Романса Ванагса, и самые яркие молодые участники конкурса Ineses Galantes talanti.
"Как замечательно, что есть традиции, к которым мы можем возвращаться из года в год. В декабре мы всегда рады посетить любимый город, и снова увидеться с вами, друзья. Ведь "Рождественская прелюдия" для меня — это всегда время сердечных встреч и музыки, а также радость видеть улыбающиеся, счастливые лица, слышать искренние пожелания и ощущать душевное тепло близких по духу людей", — поделилась эмоциями по поводу предстоящего концерта Инесса Галанте.
Традиционно, программа вечера будет насыщенной. В особой, праздничной атмосфере Рижского Домского собора гости концерта услышат как виртуозное исполнение любимых рождественских мелодий, так и интерпретации классики, и много других сюрпризов.
Билеты доступны в сети Biļešu paradīze.