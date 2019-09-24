Вт, 24.09.2019
Есть вещи, которые не меняются на протяжении десятилетий, одна из них - ломанный английский латвийских политиков. Русский TVNET

Фонд Инессы Галанте приглашает на "Рождественскую прелюдию"

Инесса Галанте

ФОТО: Пресс-фото

Началась продажа билетов на одно из самых красивых предновогодних культурных событий столицы – концерт "Рождественская прелюдия", который ежегодно дарит ценителям музыки фонд Инессы Галанте.

Мероприятие стало традиционным, с него начинается сказочное время рождественских музыкальных представлений.

В этом году концерт состоится 14 декабря, как и прежде, в настоящей жемчужине латвийской столицы - в величественном Домском Рижском соборе.

Сцену с оперной дивой Инессой Галанте разделят ее друзья и коллеги-музыканты: контратенор Сергей Егерс, пианист Андрей Осокин, композитор и органист Айварс Калейс, а также Хор мальчиков Школы имени Язепа Мединьша под руководством дирижёра Романса Ванагса, и самые яркие молодые участники конкурса Ineses Galantes talanti.

ФОТО: Пресс-фото

"Как замечательно, что есть традиции, к которым мы можем возвращаться из года в год. В декабре мы всегда рады посетить любимый город, и снова увидеться с вами, друзья. Ведь "Рождественская прелюдия" для меня — это всегда время сердечных встреч и музыки, а также радость видеть улыбающиеся, счастливые лица, слышать искренние пожелания и ощущать душевное тепло близких по духу людей", — поделилась эмоциями по поводу предстоящего концерта Инесса Галанте.

Традиционно, программа вечера будет насыщенной. В особой, праздничной атмосфере Рижского Домского собора гости концерта услышат как виртуозное исполнение любимых рождественских мелодий, так и интерпретации классики, и много других сюрпризов.

Билеты доступны в сети Biļešu paradīze.

ФОТО: Пресс-фото

Читать также

Актуально

НАВЕРХ