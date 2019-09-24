Фанаты не узнали солиста "Ляпис-98" и вызвали полицию прямо на концерте

Как оказалось, зрители решили, что перед ними молодой двойник певца, и потребовали вернуть деньги.

Продюсер группы Антон Азизбекян признался, что подобное уже случалось и ранее в Ужгороде, Луцке и Чикаго.

Но он отметил, что тот "молодой пацан", которого видят зрители и есть легендарный Сергей Михалок.

Певец записал видеообращение на своей Instagram-странице, где рассказал, что после того, как он стал "лысым качком" его перестали узнавать в маленьких городках.

"Предъявы были постоянно.. В Петрозаводске в гримерку зашли бандиты", - вспоминает певец.

Артисту пришлось сказать криминальным авторитетам, что это не он, а его брат. Он сочинил историю, что настоящий Михалок сидит в тюрьме. Теперь ему приходится выступать, так как родственник оставил много долгов.