Фанаты не узнали солиста "Ляпис-98" и вызвали полицию прямо на концерте

В украинском городе Черкассы солиста белорусской музыкальной группы "Ляпис-98" Сергея Михалка произошел курьезный случай. Поклонники артиста не узнали исполнителя, назвали двойником и вызвали полицию прямо во время концерта. Об этом сообщает сам артист на своей странице в Instagram.
Как оказалось, зрители решили, что перед ними молодой двойник певца, и потребовали вернуть деньги.
Продюсер группы Антон Азизбекян признался, что подобное уже случалось и ранее в Ужгороде, Луцке и Чикаго.
Но он отметил, что тот "молодой пацан", которого видят зрители и есть легендарный Сергей Михалок.
Певец записал видеообращение на своей Instagram-странице, где рассказал, что после того, как он стал "лысым качком" его перестали узнавать в маленьких городках.
"Предъявы были постоянно.. В Петрозаводске в гримерку зашли бандиты", - вспоминает певец.
Артисту пришлось сказать криминальным авторитетам, что это не он, а его брат. Он сочинил историю, что настоящий Михалок сидит в тюрьме. Теперь ему приходится выступать, так как родственник оставил много долгов.
Напомним, Сергей Михалок ранее был солистом группы "Ляпис Трубецкой", которая была официально распущена в 2014 году. Позже у артиста появилось два проекта "Ляпис-98" и Brutto.
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Шок! Зрители вызвали полицию на концерте «ЛЯПИС 98» усомнившись в том, что на сцене настоящий Сергей Михалок! ⠀ Repost by @lyapis98 ⠀ #Lyapis98 #Lyapis #Ляпис98 #Ляпис #Brutto #BruttoNostra #Drezden #ЛяписТрубецкой #Трубецкой #lyapiscrew #Михалок #Mikhalok #СергейМихалок #ВсемДевчонкамНравится #ретро #Ностальгия #концерт #concert #show #шоу #новоешоу #Михалоксобирает #ПродайАзбукуКупиБилет #аншлаг #tour #скандал #scandal #Украина #Беларусь