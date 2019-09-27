Пт, 27.09.2019
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Во сколько встают и что едят миллиардеры, или Ежедневные ритуалы успешных людей

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ФОТО: EPA/Scanpix

Индустрия технологий в Соединенных Штатах позволила некоторым стать миллиардерами и самыми богатыми людьми в мире. Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс могут гордиться богатствами, о которых обычные люди могут только мечтать. У всех "богачей" есть свои собственные ритуалы, которые помогают им успешно зарабатывать внушительные суммы денег, рассказывает Business Insider.

Чтобы продолжать успешно управлять своей многомиллиардной империей, необходимо держать себя в форме - не только в физической, но и в умственной.

Вот почему у каждого миллиардера есть личные ритуалы, которые помогают им "держаться на плаву".

Например, основатель и руководитель социальной сети Twitter Джек Дорси превратил свой образ жизни в своего рода "культ личности": он ест один раз в день, а в выходные вообще воздерживается от еды. А вот основатель Microsoft Билл Гейтс и руководитель Amazon Джефф Безос отличаются другими странностями: каждый раз после принятия пищи предприниматели любят вымыть посуду.

О ритуалах миллиардеров более подробно читайте на следующих страничках!

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Основатель Twitter Джек Дорси и его культ личности

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