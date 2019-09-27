Во сколько встают и что едят миллиардеры, или Ежедневные ритуалы успешных людей

Чтобы продолжать успешно управлять своей многомиллиардной империей, необходимо держать себя в форме - не только в физической, но и в умственной.

Вот почему у каждого миллиардера есть личные ритуалы, которые помогают им "держаться на плаву".

Например, основатель и руководитель социальной сети Twitter Джек Дорси превратил свой образ жизни в своего рода "культ личности": он ест один раз в день, а в выходные вообще воздерживается от еды. А вот основатель Microsoft Билл Гейтс и руководитель Amazon Джефф Безос отличаются другими странностями: каждый раз после принятия пищи предприниматели любят вымыть посуду.