Во Франции пенсионерка обнаружила у себя на кухне шедевр 13-го века

В доме пожилой француженки, проживающей в городе Компьень на севере Франции, обнаружена картина 13-го века "Христос осмеянный", автором которой является флорентийский живописец Джованни Чимабуэ. Долгие годы произведение искусства считалось утерянным, сообщает Esquire со ссылкой на британскую газету The Guardian.
На протяжении многих лет картина висела на кухне у женщины и она думала, что это лишь старая икона. Однако, когда пенсионерка отнесла ее антикварам, ей сообщили, что она владеет произведением мирового искусства.
Как отметил искусствовед Эрик Туркин, картина принадлежит итальянскому художнику Чимабуэ (наст. имя - Ченни ди Пепо).
Он был одним из известнейших живописцев эпохи Проторенессанса, а также учителем итальянского художника и архитектора Джотто ди Бондоне.
Картина может быть частью полиптиха, который был написан Чимабуэ в 1280 году. Всего серия состоит из восьми произведений, на которых изображены страдания и распятие Христа. До сих пор считалось, что сохранились лишь две картины - одна из них находится в Национальной галерее в Лондоне, а другую можно найти в Коллекции Фрика в Нью-Йорке.
Найденная картина будет выставлена на аукцион Actaeon, который состоится во французском Санлисе через месяц - 27 октября.
Предположительно, за картину планируют получить от четырех до шести миллионов евро.