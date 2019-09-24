Во Франции пенсионерка обнаружила у себя на кухне шедевр 13-го века

На протяжении многих лет картина висела на кухне у женщины и она думала, что это лишь старая икона. Однако, когда пенсионерка отнесла ее антикварам, ей сообщили, что она владеет произведением мирового искусства.

Картина может быть частью полиптиха, который был написан Чимабуэ в 1280 году. Всего серия состоит из восьми произведений, на которых изображены страдания и распятие Христа. До сих пор считалось, что сохранились лишь две картины - одна из них находится в Национальной галерее в Лондоне, а другую можно найти в Коллекции Фрика в Нью-Йорке.