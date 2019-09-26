Героини фильмов, которые стали культовыми. Голосуем!

Русский TVNET приготовил подборку из десяти самых сексапильных красоток из голливудских картин. Имена этих героинь стали уже нарицательными, а стиль и манеру захотели повторить тысячи женщин.
Холли Голайтли ("Завтрак у Тиффани")
Легкомысленная девица, прожигательница жизни, мечтающая стать содержанкой у богатого мужа. Она путает имена, хранит телефон в чемодане под кроватью, убегает из квартиры через окно и грезит ювелирным магазином Tiffany & Co.. Ее образ на экране потрясающе воплотила несравненная Одри Хепберн.
Клеопатра ("Клеопатра")
Одна из красивейших женщин Голливуда Элизабет Тейлор сыграла на экране царицу Египта Клеопатру. Историки убеждены, что правительница была умна и образованна. Клеопатра была не столько красива, сколько умела очаровывать людей, а так как сила была все-таки в руках у мужчин, то правители величайшей империи один за другим падали к ее ногам. Часть летописцев того времени считали ее развратной, злым гением Египта, а также наделяли ее хитростью, жестокостью, малодушием и коварством.
56 years ago today, the epic historical drama #Cleopatra premiered to critical acclaim and box-office success. Elizabeth forever changed the Hollywood landscape when she brokered the first million dollar contract for her performance as Cleopatra. As life imitated art, and Elizabeth and Richard Burton (who played Mark Antony) fell in love during filming, our cultural landscape was forever changed as well. The public’s obsession with Elizabeth and Richard’s love affair reached never-before-seen heights, pushing the boundaries of celebrity intrigue into a worldwide phenomenon that no one ever imagined before then. Photos from the set of Cleopatra (1963), directed by Joseph Mankiewicz. #Conviction #Celebration #LoveAffair #First #Hollywood #Celebrity #Empowered
Дана Ковальчик "Душечка" ("В джазе только девушки")
Солистка джазового оркестра "Душечка" — дочь простого железнодорожного кондуктора. Невероятно сексапильная, разговорчивая, доверчивая и легкомысленная. Она мечтает выйти замуж за миллионера. Она готова простить обман, и отправиться за возлюбленным на край света.
Джессика Рэббит ("Кто подставил кролика Роджера")
Сексапильная красноволосая красотка. Джессика супруга кролика Роджера. Она работает певицей в клубе "Чернила и Краски", исполняя песни в стиле джаз, а также актрисой в анимационных фильмах. В 2007 году в Великобритании ее наряд вошел в "Топ самых красивых платьев в кинематографе".
Мэдди Хэйз ("Детективное агентство "Лунный свет")
Красивая, высокая и хладнокровная блондинка. Обладает трезвым умом, любит анализировать свои поступки, редко поддается эмоциям и всегда знает чего хочет от жизни. Руководит детективным агентством с невероятной несгибаемостью и твердостью, но наедине - это мягкая и уязвимая женщина, которая нуждается в мужской поддержке.
Moonlighting (1985-1989) Cybill Shepherd (Maddie Hayes) & Bruce Willis (David Addison) #moonlighting #cybillshepherd #brucewillis #tvseries #80s #classictv #couple #romance #love #mystery #tvshow #detective #luzdeluna #homicide #investigation #childhoodmemories #television #tv #adventures #davidAddison
Кэтрин Трамелл ("Основной инстинкт")
Кэтрин богатая молодая наследница и хозяйка собственной жизни. Получила хорошее образование - изучала психологию и литературу. Позже стала писательницей детективов, а зверское убийство одного из профессоров легло в основу сюжета для ее книги. Красивая, богатая и талантливая, она имела множество романов и с мужчинами, и с женщинами, но позднее оказалось, что когда они переставали ее интересовать, она попросту убивала их.
Элизабет МакГроу ("Девять с половиной недель")
Элизабет разочаровалась в жизни и отношениях с мужчинами. Она заводит роман с инвестором с Уолл-стрит. Блондинка излишне доверчива, в чем-то легкомысленна и поддается манипуляциям. Элизабет просто обольстить примитивными психологическими приемами. Ким Бейсингер за эту роль получила номинацию на "Золотую малину", а также удостоилась чести именоваться секс-символом своего времени.
Мия Уоллес ("Криминальное чтиво")
Самый известный и самый нейтральный образ из всех героинь Квентина Тарантино. Его мастерски воплотила на экране Ума Турман. Оказывается, стрижку, челку и цвет волос Тарантино позаимствовал у героини Анны Карины в "Банде аутсайдеров" Годара. От Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом") он взял наркотическую зависимость и манеру речи. "Бешенные псы" вдохновили на стиль одежды. Ставшие культовыми танцевальные движения — это дань героям фильмов 50–60-х годов.
Кэрри Брэдшоу ("Секс в большом городе")
Журналистка, ведущая собственную колонку о сексе в одном из журналов Нью-Йорка. Остроумная, веселая, сексуальная и самоуверенная. Не представляет жизни без своих подруг и невероятной коллекции обуви. Образ Кэрри, воплощенный на экране Сарой Джессикой Паркер, стал иконой стиля, который перевернул представления многих женщин мира о моде и хорошем вкусе.
Did you know that current Dior designer (and Valentino alumna) Maria Grazia Chiuri created the Fendi baguette? I didn’t until I read it in @bof this morning. Circa 2000, I was obsessed with the knit pink version in the second slide. I saw it at Barneys and lusted after it. I’m not sure it would be my first choice today, but I was pretty young then ;) #fendi #fendibaguette #mariagraziachiuri #sjp #carriebradshaw #satc #sexandthecity #patriciafield #fashionhistory #fashionarchives
А какой из образов ближе вам?