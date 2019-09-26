Героини фильмов, которые стали культовыми. Голосуем!

Кэтрин Трамелл ("Основной инстинкт")

Кэтрин богатая молодая наследница и хозяйка собственной жизни. Получила хорошее образование - изучала психологию и литературу. Позже стала писательницей детективов, а зверское убийство одного из профессоров легло в основу сюжета для ее книги. Красивая, богатая и талантливая, она имела множество романов и с мужчинами, и с женщинами, но позднее оказалось, что когда они переставали ее интересовать, она попросту убивала их.

Элизабет МакГроу ("Девять с половиной недель")

Элизабет разочаровалась в жизни и отношениях с мужчинами. Она заводит роман с инвестором с Уолл-стрит. Блондинка излишне доверчива, в чем-то легкомысленна и поддается манипуляциям. Элизабет просто обольстить примитивными психологическими приемами. Ким Бейсингер за эту роль получила номинацию на "Золотую малину", а также удостоилась чести именоваться секс-символом своего времени.

Мия Уоллес ("Криминальное чтиво")

Самый известный и самый нейтральный образ из всех героинь Квентина Тарантино. Его мастерски воплотила на экране Ума Турман. Оказывается, стрижку, челку и цвет волос Тарантино позаимствовал у героини Анны Карины в "Банде аутсайдеров" Годара. От Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом") он взял наркотическую зависимость и манеру речи. "Бешенные псы" вдохновили на стиль одежды. Ставшие культовыми танцевальные движения — это дань героям фильмов 50–60-х годов.

Кэрри Брэдшоу ("Секс в большом городе")

Журналистка, ведущая собственную колонку о сексе в одном из журналов Нью-Йорка. Остроумная, веселая, сексуальная и самоуверенная. Не представляет жизни без своих подруг и невероятной коллекции обуви. Образ Кэрри, воплощенный на экране Сарой Джессикой Паркер, стал иконой стиля, который перевернул представления многих женщин мира о моде и хорошем вкусе.