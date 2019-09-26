В Боливии в лесных пожарах погибли два миллиона животных

Пожары опустошили тропическую саванну Чикитании на востоке страны.

"Мы консультировались с чикитанскими биологами и увеличили подсчитанное число пропавших животных - 2,3 миллиона - во многих охраняемых районах", - заявила представитель Университета Санта-Крус Сандра Кирог.

Жертвами пожара стали латиноамериканские оцелоты и другие дикие кошки, в том числе пумы и ягуары, а также олени, ламы и меньшие лесные животные - муравьи, барсуки, ящерицы, тапиры и грызуны.

Пожары, которые с августа уничтожили площадь более четырех миллионов гектаров, полностью уничтожили "первозданный лес", который занимает более 100 гектаров в резервации Тукавака.

"Лес полностью обуглен и ущерб необратим. Мы никогда не вернемся в нормальное состояние", - сказала Кирог.

Департамент Санта-Крус на востоке страны - наиболее пострадавший из девяти департаментов Боливии, где с мая начались лесные пожары, усилившиеся в конце августа.

Защитники окружающей среды винят в пожарах введенные во время левого президента Эво Моралеса законы. Моралес поддержал сжигание леса, чтобы использовать его площадь для сельского хозяйства и увеличить сельскохозяйственную продукцию.