В Боливии в лесных пожарах погибли два миллиона животных

В лесных пожарах в Боливии, уничтоживших большое число лесов и лугов, погибли более двух миллионов диких животных, в том числе ягуары, пумы и ламы, сообщили в среду эксперты окружающей среды, сообщает AFP.
Пожары опустошили тропическую саванну Чикитании на востоке страны.
"Мы консультировались с чикитанскими биологами и увеличили подсчитанное число пропавших животных - 2,3 миллиона - во многих охраняемых районах", - заявила представитель Университета Санта-Крус Сандра Кирог.
Жертвами пожара стали латиноамериканские оцелоты и другие дикие кошки, в том числе пумы и ягуары, а также олени, ламы и меньшие лесные животные - муравьи, барсуки, ящерицы, тапиры и грызуны.
Пожары, которые с августа уничтожили площадь более четырех миллионов гектаров, полностью уничтожили "первозданный лес", который занимает более 100 гектаров в резервации Тукавака.
"Лес полностью обуглен и ущерб необратим. Мы никогда не вернемся в нормальное состояние", - сказала Кирог.
Департамент Санта-Крус на востоке страны - наиболее пострадавший из девяти департаментов Боливии, где с мая начались лесные пожары, усилившиеся в конце августа.
Защитники окружающей среды винят в пожарах введенные во время левого президента Эво Моралеса законы. Моралес поддержал сжигание леса, чтобы использовать его площадь для сельского хозяйства и увеличить сельскохозяйственную продукцию.
В свою очередь правительство Моралеса объясняет пожары сухой погодой и сильным ветром.