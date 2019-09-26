Новая информация о смерти бывшего главы Danske banka Айвара Рехе

В начале тысячелетия Айвар Рехе был одним из особо высоко ценящихся руководителей высшего звена, которого хотели взять на работу все крупнейшие финансовые учреждения Эстонии. 11 лет назад он получил место руководителя эстонского филиала банка Danske, в котором в течение последующих семи лет управлял денежным локомотивом датчан, пока не оказался в эпицентре международного скандала, связанного с отмыванием денег. После этого его жизнь перевернулась с ног на голову, что в результате привело к самоубийству.

Когда отправившийся в понедельник около десяти утра на прогулку 56-летний Айвар Рехе к обеду не вернулся домой, его родственники позвонили в полицию. У них были основания считать, что Рехе может причинить себе вред. Полицейские не уточняют, какие именно обстоятельства на это указывают, но поиски начали сразу и с привлечением огромных сил.

В понедельник на капоте автомобиля у дома Рехе развернули большую карту, составили план и обозначили зоны поиска. На помощь призвали дроны, проверили видеокамеры частных домов, прочесали весь расположенный рядом с домом лесной массив, просканировали водоемы, позвали собак и сотни добровольцев, но безуспешно. Продолжавшиеся два дня поиски не дали ни одной ниточки, потянув за которую можно было бы распутать клубок таинственного исчезновения ушедшего без мобильного телефона и бумажника человека.

"Он хотел уйти так, чтобы его никто не заметил", - сказал пришедший на помощь профессиональный поисковик пропавших людей Ааре Рюйтель. "Если мы не найдем его в расположенных поблизости лесных массивах и других версий не будет, то активный поиск придется прекратить", - добавил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер во вторник вечером.

Мысли по поводу того, где можно искать еще, у участвующих в поисках людей начали иссякать, и в среду утром полицейские планировали провести совещание, чтобы обсудить, нужно ли и каким образом продолжать поиски. Но около десяти утра в среду в полицию позвонили родственники Айвара Рехе и сообщили, что они обнаружили его тело за собственным домом.

"Мы исключили версии преступления", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.

Полиция двор не проверяла

Понятно, у общественности возник вопрос: каким образом и почему человек, скрывавшийся в течение двух дней, вернулся к себе во двор, чтобы покончить с собой там? Подразумевалось, что первым делом полицейские осмотрели дом и прилегающую к нему территорию... Однако выяснилось, что этого сделано не было. "Полиция двор дома не проверяла. Мы опирались на слова родственников", - сказала Аава.

Таким образом, весьма вероятно, что совершивший самоубийство Рехе и не уходил из своего дома.