Новая информация о смерти бывшего главы Danske banka Айвара Рехе

Труп находившегося два дня в активном розыске бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе обнаружили члены его семьи в среду утром на заднем дворе собственного дома, в укромном уголке. К вечеру сыщики пришли к выводу, что Рехе все же не возвращался домой накануне обнаружения его тела: оно находилось там с понедельника, пишет Rus.Postimees.
В начале тысячелетия Айвар Рехе был одним из особо высоко ценящихся руководителей высшего звена, которого хотели взять на работу все крупнейшие финансовые учреждения Эстонии. 11 лет назад он получил место руководителя эстонского филиала банка Danske, в котором в течение последующих семи лет управлял денежным локомотивом датчан, пока не оказался в эпицентре международного скандала, связанного с отмыванием денег. После этого его жизнь перевернулась с ног на голову, что в результате привело к самоубийству.
Когда отправившийся в понедельник около десяти утра на прогулку 56-летний Айвар Рехе к обеду не вернулся домой, его родственники позвонили в полицию. У них были основания считать, что Рехе может причинить себе вред. Полицейские не уточняют, какие именно обстоятельства на это указывают, но поиски начали сразу и с привлечением огромных сил.
В понедельник на капоте автомобиля у дома Рехе развернули большую карту, составили план и обозначили зоны поиска. На помощь призвали дроны, проверили видеокамеры частных домов, прочесали весь расположенный рядом с домом лесной массив, просканировали водоемы, позвали собак и сотни добровольцев, но безуспешно. Продолжавшиеся два дня поиски не дали ни одной ниточки, потянув за которую можно было бы распутать клубок таинственного исчезновения ушедшего без мобильного телефона и бумажника человека.
"Он хотел уйти так, чтобы его никто не заметил", - сказал пришедший на помощь профессиональный поисковик пропавших людей Ааре Рюйтель. "Если мы не найдем его в расположенных поблизости лесных массивах и других версий не будет, то активный поиск придется прекратить", - добавил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер во вторник вечером.
Мысли по поводу того, где можно искать еще, у участвующих в поисках людей начали иссякать, и в среду утром полицейские планировали провести совещание, чтобы обсудить, нужно ли и каким образом продолжать поиски. Но около десяти утра в среду в полицию позвонили родственники Айвара Рехе и сообщили, что они обнаружили его тело за собственным домом.
"Мы исключили версии преступления", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.
Полиция двор не проверяла
Понятно, у общественности возник вопрос: каким образом и почему человек, скрывавшийся в течение двух дней, вернулся к себе во двор, чтобы покончить с собой там? Подразумевалось, что первым делом полицейские осмотрели дом и прилегающую к нему территорию... Однако выяснилось, что этого сделано не было. "Полиция двор дома не проверяла. Мы опирались на слова родственников", - сказала Аава.
Таким образом, весьма вероятно, что совершивший самоубийство Рехе и не уходил из своего дома.
Двор, который на первый взгляд кажется маленьким стадионом, окружен живой изгородью, там растут кусты и деревья, а тело Рехе нашли в укромном уголке. И поскольку он сказал, что пойдет гулять, ни родственники, ни полицейские не посчитали нужным тщательно осматривать двор дома.
На вопрос, почему не осмотрели двор, Аава ответила, что в любом случае, насколько это известно, представляющие для себя опасность люди домой не возвращаются: "Раньше у нас таких случаев не было. Бывало, что прочесывали местность цепочками, но человек оставался незамеченным. Ищем метр за метром, но все равно не замечаем".
Тишина на улице Пирита
Когда в среду утром полицейские примчались к дому Рехе на улице Пирита в Таллинне, они начали действовать очень быстро. Уже к 11 часам утра окрестность были окружена полицейскими лентами, труп увезен, а все необходимые улики собраны. Единственное, что указывало на то, что что-то произошло, - журналисты, которые бомбардировали вопросами пресс-секретаря Кристьяна Лукка. "Мы не можем это комментировать", - отвечал Лукк и повторял оговоренные фразы на эстонском и английском языках.
Местные жители шокированы случившимся, поскольку ничто не указывало на то, что у живущего рядом человека какие-то серьезные проблемы: "Летом он косил траву. И трудно было предположить, что с ним что-то не так. Он был очень красивый и приятный мужчина", - сказала Светлана. "Айвар был очень хорошим и приятным человеком. Но каждый человек может сломаться", - добавил Ардо.
Смерть Айвара Рехе стала такой неожиданностью для живущих на одной с ним улице людей, что они не смогли сказать о случившемся ничего, кроме того, что Рехе был их соседом и его знали все.