Сейм во втором чтении одобрил предоставление гражданства детям неграждан

Депутаты сегодня отклонили ряд предложений к законопроекту, которые предусматривали более широкое регулирование вопросов предоставления гражданства.

Так, например, депутат Алдис Гобземс предложил предоставить гражданство всем негражданам,

родившимся в Латвии после 21 августа 1991 года, а также тем негражданам, которые после этой даты получили на госязыке среднее или высшее образование в Латвии.

Также было отклонено предложение объединения "Для развития/За!" о том, чтобы предоставить гражданство негражданам Латвии младше 15 лет, которые не являются гражданами других государств.

Поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года. Экс-президент вносил его на рассмотрение еще при прежнем созыве парламента, но инициатива была отклонена. Ранее Вейонис заявил, что подаст ее повторно в надежде, что новый парламент ее не отклонит, так как в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны", - заявил он.