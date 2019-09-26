Решение принято: обвиняемый в шпионаже Красноперов проведет более трех лет в тюрьме

Верховный суд отклонил кассационную жалобу адвоката бывшего мастера Latvijas dzelzceļš (LDz) Александра Красноперова, обвиняемого за шпионаж в пользу России, а это значит, что мужчина должен отбыть наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца, узнало агентство LETA в Верховном суде.
Теперь о решении Верховного суда будет проинформирован суд первой инстанции.
LETA уже сообщала, что фактически Красноперов должен будет провести в тюрьме меньшее время, потому что, в соответствии с законом, в срок заключения будет засчитано время, уже проведенное Красноперовым в тюрьме с октября 2016 по январь 2018 года.
Также у мужчины, как и у любого другого осужденного, будет возможность получить досрочное освобождение за хорошее поведение.
Как сообщалось ранее, Земгальский окружной суд, рассматривая дело обвиняемого за шпионаж в пользу России бывшего мастера LDz Александра Красноперова, приговорил его к тюремному заключению на три года и два месяца и пробационному надзору на два года.
Согласно обвинению, Красноперов, будучи работником LDz, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, по заданию России регулярно, систематически и целенаправленно занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны и передавал собранную информацию находящемуся в России контактному лицу.