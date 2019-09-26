Решение принято: обвиняемый в шпионаже Красноперов проведет более трех лет в тюрьме

Теперь о решении Верховного суда будет проинформирован суд первой инстанции.

LETA уже сообщала, что фактически Красноперов должен будет провести в тюрьме меньшее время, потому что, в соответствии с законом, в срок заключения будет засчитано время, уже проведенное Красноперовым в тюрьме с октября 2016 по январь 2018 года.

Также у мужчины, как и у любого другого осужденного, будет возможность получить досрочное освобождение за хорошее поведение.

Как сообщалось ранее, Земгальский окружной суд, рассматривая дело обвиняемого за шпионаж в пользу России бывшего мастера LDz Александра Красноперова, приговорил его к тюремному заключению на три года и два месяца и пробационному надзору на два года.