В Стамбуле произошло землетрясение

Отмечается, что землетрясение ощущалось как в городе, так и в окрестностях турецкой столицы. Это привело к "большой панике" среди жителей.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), магнитуда землетрясения составила 5,8. Между тем геологическая служба США приводит другие данные - 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря.

Согласно информации Haberturk, "люди выбежали на улицу", были эвакуированы школы. В целом жители ощутили 14 подземных толчков. Как сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, пока информации о погибших и разрушениях нет.

#SONDAKİKA #Deprem İstanbul'un birçok yerinde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Silivri ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. Tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı! https://t.co/Eatw5wrRuR pic.twitter.com/i9SgmrLLht — Habertürk (@Haberturk) September 26, 2019