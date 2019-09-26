Чт, 26.09.2019
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В Стамбуле произошло землетрясение

Поврежденный минарет мечети в Стамбуле.

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

В четверг, 26 сентября, в турецком Стамбуле произошло землетрясение, сообщает РБК со ссылкой на издание Haberturk.

Отмечается, что землетрясение ощущалось как в городе, так и в окрестностях турецкой столицы. Это привело к "большой панике" среди жителей. 

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), магнитуда землетрясения составила 5,8. Между тем геологическая служба США приводит другие данные - 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря. 

Согласно информации Haberturk, "люди выбежали на улицу", были эвакуированы школы. В целом жители ощутили 14 подземных толчков. Как сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, пока информации о погибших и разрушениях нет.

РБК отмечает, что в районе Мраморного моря часто происходят землетрясения. Обычно в их результате не погибают люди и не представляют серьезной угрозы.

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