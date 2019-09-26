В Стамбуле произошло землетрясение

В четверг, 26 сентября, в турецком Стамбуле произошло землетрясение, сообщает РБК со ссылкой на издание Haberturk.
Отмечается, что землетрясение ощущалось как в городе, так и в окрестностях турецкой столицы. Это привело к "большой панике" среди жителей.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), магнитуда землетрясения составила 5,8. Между тем геологическая служба США приводит другие данные - 5,7. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км под дном Мраморного моря.
#DEPREM: İstanbul, Silivri’de saat 13.59'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 26, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Согласно информации Haberturk, "люди выбежали на улицу", были эвакуированы школы. В целом жители ощутили 14 подземных толчков. Как сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, пока информации о погибших и разрушениях нет.
#SONDAKİKA #Deprem İstanbul'un birçok yerinde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Silivri ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. Tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı! https://t.co/Eatw5wrRuR pic.twitter.com/i9SgmrLLht— Habertürk (@Haberturk) September 26, 2019
РБК отмечает, что в районе Мраморного моря часто происходят землетрясения. Обычно в их результате не погибают люди и не представляют серьезной угрозы.