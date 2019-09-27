Пт, 27.09.2019
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Робот-гуманоид и чудеса радиации: в Латвии пройдет "Ночь ученых"

Иллюстративное фото,

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 27 сентября, в Латвии пройдет мероприятие "Ночь ученых", в рамках которого люди смогут ознакомиться с различными научными достижениями, которые повлияют на их жизнь в будущем, рассказала специалист по общественным отношениям Государственного центра развития образования (VIAA) Кристине Кейча.

Например, в Доме науки Латвийского университета (ЛУ) можно будет посмотреть на робота-гуманоида Поппи, а в мастерской программирования - попробовать им управлять.

В Доме природы ЛУ будут показаны эксперименты с электромагнитным полем и радиацией, а в Центре медицинских технологий Рижского университета Страдиня можно будет ознакомиться со строением человеческого организма через очки виртуальной реальности.

В Латвийском институте органического синтеза на Тейке расскажут о разработке новых лекарств и покажут химические эксперименты.

Ученые Института электроники и компьютерных наук расскажут об инновациях в области "умных" автомашин и на железной дороге, а в Латвийском государственном институте химии древесины - о методах исследования и использования древесины.

Для посетителей будет открыт также рыбный питомник в Томе, а всего мероприятия Ночи ученых пройдут в 17 городах и населенных пунктах Латвии.

Ночь ученых - мероприятие, которое проводится по инициативе Еврокомиссии. В Латвии его организует VIAA в сотрудничестве с вузами и научными институтами.

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