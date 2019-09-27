Робот-гуманоид и чудеса радиации: в Латвии пройдет "Ночь ученых"

В пятницу, 27 сентября, в Латвии пройдет мероприятие "Ночь ученых", в рамках которого люди смогут ознакомиться с различными научными достижениями, которые повлияют на их жизнь в будущем, рассказала специалист по общественным отношениям Государственного центра развития образования (VIAA) Кристине Кейча.
Например, в Доме науки Латвийского университета (ЛУ) можно будет посмотреть на робота-гуманоида Поппи, а в мастерской программирования - попробовать им управлять.
В Доме природы ЛУ будут показаны эксперименты с электромагнитным полем и радиацией, а в Центре медицинских технологий Рижского университета Страдиня можно будет ознакомиться со строением человеческого организма через очки виртуальной реальности.
В Латвийском институте органического синтеза на Тейке расскажут о разработке новых лекарств и покажут химические эксперименты.
Ученые Института электроники и компьютерных наук расскажут об инновациях в области "умных" автомашин и на железной дороге, а в Латвийском государственном институте химии древесины - о методах исследования и использования древесины.
Для посетителей будет открыт также рыбный питомник в Томе, а всего мероприятия Ночи ученых пройдут в 17 городах и населенных пунктах Латвии.
Ночь ученых - мероприятие, которое проводится по инициативе Еврокомиссии. В Латвии его организует VIAA в сотрудничестве с вузами и научными институтами.