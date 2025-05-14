Ярко-розовый "суповой поезд" отправляется по маршруту Рига - Вильнюс

Этот поезд трудно не заметить: один из трех его вагонов имеет тематический дизайн, вдохновленный традиционным литовским блюдом - холодным свекольным супом šaltibarščiai. Интерьер и элементы дизайна вагона создают яркое летнее настроение и вдохновляют туристов на гастрономические подвиги. Два других вагона - традиционные. Пассажиры при покупке билета на сайте LTG Link или в приложении могут выбрать, ехать ли им в тематическом розовом вагоне или в обычном.

"Холодный борщ - это больше, чем блюдо, это летняя традиция, которая объединяет литовцев и латышей. В этом году мы приглашаем латвийских туристов отправиться в Вильнюс с шиком. В прошлом году самое яркое событие сезона - фестиваль розового супа в Вильнюсе Vilnius Pink Soup Fest - посетили 7000 иностранных гостей, и мы уверены, что латвийцы также с удовольствием отправятся в Вильнюс на розовом поезде", - говорит Эгле Гирджияускайте, менеджер по коммуникации Go Vilnius.

Фестиваль розового супа Vilnius Pink Soup Fest пройдет в Вильнюсе 31 мая. Гостей ждет насыщенная программа и розовый парад с конкурсом тематических костюмов.