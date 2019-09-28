"Кенгарагс рулит": вышел клип о 15-м троллейбусе - легенде рижского общественного транспорта
27 сентября на Youtube-канале "П.М.С. Проект Маскачка Саласпилс" появился клип, посвященный своеобразному гимну 15-му троллейбусу, следующему в Кенгарагс.
Отмечается, что клип снимался в Риге и Санкт-Петербурге.
"Новый взгляд на старую песню. Всем 15-м троллейбусам посвящается...", - гласит подпись под видео. "Кенга рулит", - пишут комментаторы.
Согласно записи в социальной сети Facebook об этом клипе, эту песню написали ребята из 52-й школы в Кенгарагсе около 25 лет тому назад. Группа, которая ее исполняла, называлась "Приехали, не знаем". Спустя четверть века неожиданно появился клип.
Все, кто ездил на 15-м троллейбусе, поймут!