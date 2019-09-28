"Кенгарагс рулит": вышел клип о 15-м троллейбусе - легенде рижского общественного транспорта

Согласно записи в социальной сети Facebook об этом клипе, эту песню написали ребята из 52-й школы в Кенгарагсе около 25 лет тому назад. Группа, которая ее исполняла, называлась "Приехали, не знаем". Спустя четверть века неожиданно появился клип.