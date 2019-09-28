Сб, 28.09.2019
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"Кенгарагс рулит": вышел клип о 15-м троллейбусе - легенде рижского общественного транспорта
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Остановка троллейбуса в Кенгарагсе

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

27 сентября на Youtube-канале "П.М.С. Проект Маскачка Саласпилс" появился клип, посвященный своеобразному гимну 15-му троллейбусу, следующему в Кенгарагс. 

Отмечается, что клип снимался в Риге и Санкт-Петербурге.

"Новый взгляд на старую песню. Всем 15-м троллейбусам посвящается...", - гласит подпись под видео. "Кенга рулит", - пишут комментаторы. 

Согласно записи в социальной сети Facebook об этом клипе, эту песню написали ребята из 52-й школы в Кенгарагсе около 25 лет тому назад. Группа, которая ее исполняла, называлась "Приехали, не знаем". Спустя четверть века неожиданно появился клип. 

Все, кто ездил на 15-м троллейбусе, поймут!

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