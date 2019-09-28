Сб, 28.09.2019
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Курт Волкер

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Он не объяснил публично причину своего решения.

"Медуза" со ссылкой на неназванный источник газеты The New York Times отмечает, что его отставка связана с "событиями последних дней".

"Волкер подал в отставку на фоне скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которого американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент", - добавляет Корреспондент.net со ссылкой на CNN.

Отмечается, что имя Волкера фигурирует в докладе разведчика из Белого дома, с которого начался процесс импичмента Трампа.

В документе сказано, что Волкер ездил в Киев, чтобы проконсультировать украинское руководство по вопросу о том, как реализовывать требования Трампа.

Палата представителей США также вызвала Волкера и госсекретаря США Майка Помпео на допрос. Показания должны состояться между 2 и 10 октября.

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