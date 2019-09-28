Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Он не объяснил публично причину своего решения.
"Медуза" со ссылкой на неназванный источник газеты The New York Times отмечает, что его отставка связана с "событиями последних дней".
"Волкер подал в отставку на фоне скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которого американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент", - добавляет Корреспондент.net со ссылкой на CNN.
Отмечается, что имя Волкера фигурирует в докладе разведчика из Белого дома, с которого начался процесс импичмента Трампа.
В документе сказано, что Волкер ездил в Киев, чтобы проконсультировать украинское руководство по вопросу о том, как реализовывать требования Трампа.
Палата представителей США также вызвала Волкера и госсекретаря США Майка Помпео на допрос. Показания должны состояться между 2 и 10 октября.