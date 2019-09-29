Metallica отменила тур из-за возвращения фронтмена в реабилитационный центр

В заявлении говорилось: "Нам очень жаль сообщать нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии.

Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Сейчас ему, к сожалению, пришлось снова начать лечение, чтобы снова восстановиться".

Музыканты пообещали приехать в Австралию и Новую Зеландию, когда это сможет позволить здоровье и гастрольный график.

"Еще раз, мы расстроены, что доставили неудобства столь многим из вас, особенно нашим самым преданным поклонникам, которые часто путешествуют на большие расстояния, чтобы посмотреть наши шоу", - значилось в сообщении.

Группа отметила, что ценит внимание и поддержку для Хэтфилда. Все билеты купленные на отмененные концерты будут возвращены.

Напомним, борьба фронтмена Metallica была отражена в фильме 2004 года Some Kind of Monster. После выхода картины Джеймс Хэтфилд лег на реабилитацию. В общем, артист борется с зависимостью с 2002 года. Музыкант долгое время воздерживался от алкоголя, сигарет и наркотических веществ, но сейчас, видимо, снова вернулся к вредным привычкам.

До сих пор не отменен благотворительный концерт Metallica в марте 2020 года для для фонда "Все в моих руках", а также серия южноамериканских концертов в апреле и шоу Global Goal Live в сентябрь.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6) — Metallica (@Metallica) September 28, 2019