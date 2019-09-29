Вс, 29.09.2019
Ночью 28 сентября 1994 года в Балтийском море на юге от Финляндии затонул паром "Эстония", который направлялся из Таллинна в Стокгольм. Погибли 852 человека. Спустя 25 лет после катастрофы дело по-прежнему не раскрыто. Юта Рабе, посвятившая жизнь расследованию трагедии
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Музыка
  • Metallica отменила тур из-за возвращения фронтмена в реабилитационный центр

Metallica отменила тур из-за возвращения фронтмена в реабилитационный центр

Metallica

ФОТО: TVNET

Вокалист и гитарист коллектива Metallica Джеймс Хэтфилд (James Hetfield) вновь лег в реабилитационный центр. Группе пришлось отложить концерты в Австралии и Новой Зеландии. Об этом участники команды сообщили в Twitter.

В заявлении говорилось: "Нам очень жаль сообщать нашим фанатам и друзьям, что мы должны отложить наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии.

Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Сейчас ему, к сожалению, пришлось снова начать лечение, чтобы снова восстановиться".

Музыканты пообещали приехать в Австралию и Новую Зеландию, когда это сможет позволить здоровье и гастрольный график.

"Еще раз, мы расстроены, что доставили неудобства столь многим из вас, особенно нашим самым преданным поклонникам, которые часто путешествуют на большие расстояния, чтобы посмотреть наши шоу", - значилось в сообщении. 

Группа отметила, что ценит внимание и поддержку для Хэтфилда. Все билеты купленные на отмененные концерты будут возвращены. 

Напомним, борьба фронтмена Metallica была отражена в фильме 2004 года Some Kind of Monster. После выхода картины Джеймс Хэтфилд лег на реабилитацию. В общем, артист борется с зависимостью с 2002 года. Музыкант долгое время воздерживался от алкоголя, сигарет и наркотических веществ, но сейчас, видимо, снова вернулся к вредным привычкам. 

До сих пор не отменен благотворительный концерт Metallica в марте 2020 года для для фонда "Все в моих руках", а также серия южноамериканских концертов в апреле и шоу Global Goal Live в сентябрь.

Галерея: концерт группы Metallica в Риге 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ