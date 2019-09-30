Выходные в Instagram-аккаунтах звезд: Бузова, Лорак, Нюша и другие

Русский TVNET предлагает еженедельную фотоподборку из жизни представителей шоу-бизнеса. Узнайте, как знаменитости провели последние выходные сентября.
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Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир- Никитушка , Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки! ❤️❤️❤️ #НикитаСергеевич #АннаСергеевна #Лазаревы P.s. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня выслушал меня в передаче «Секрет на Миллион» , каждому кто прожил со мной все то, о чем я рассказывал, каждому, кто сопереживал моим семейным трагедиям , и радовался моим семейным радостям. Директ разрывается от поздравлений! Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью , в разы больше негативно настроенных.... Отдельная благодарность Лере Кудрявцевой @leratv ❤️, и всей команде программы «Секрет на Миллион» , которая готовила к выпуску эту эмоциональную передачу! Спасибо моей семье , а также Мише и Владу Топаловым, что так согласились на такой публичный разговор на очень личные темы! Спасибо, я очень счастлив! А недоброжелателям, завистникам я хочу сказать- Не судите, да не судимы будете! Добра и мира всем вам! Я вас люблю!!!
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Как и планировал я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт ! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества « Как и хотел по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку , этому уютному центру !!! Дети очень рады и я вместе с ними ! Впереди ещё много посещений и общения , но уже в следующем посте расскажу !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам и всегда это радость и благодарность которая согревает нас обоюдно ! !!!
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Итак,сейчас начинается Рош ха-Шана́ - еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю-сегодня вечером как раз Новолуние🌙Новолуние это всегда обновление и начало чего то нового✌️из нового у меня сегодня серебряный свитер от @m.reason.ru 👌рада отметить,что это наш отечественный производитель👍Шона ТОВА-Я поздравляю всех причастных и,как говорил мой дедушка-Лэшоно тэйво тыхосейво (это на идиш))🤗 фото @dimasmith_ph #reason #аликасмехова #еврейскийновыйгод #мамадорогая
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Большинство из вас проголосовало за «Застрелить», как за следующий сингл. Будь по вашему, в самое ближайшее время я подарю вам этот трек))) Отсчёт пошёл 🔥 Слушаю демку в новеньких ушах от @jblrus и улыбка не сходит с лица. Это будет очень сильная песня. Очень. Теперь ломаем голову с ребятами: а клип-то снимать?🙈 #застрелить #премьера #скоро #можнолюбитьвсюжизнь #аразлюбитьвчетверг #jblrussia #teamjbl
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Ребятки, совсем скоро мы с вами встретимся и поболтаем! А еще можно будет посмотреть, как известный визажист @stolyarovyuriy, нарисует на моей голове красивую женщину)) Уже 2 октября в @rivegaucheru в ТЦ Афимолл состоится праздник косметики @maybelline_ru с подарками, сюрпризами и мастер-классом от Юрия Столярова 👌🏿 Старт мастер-класса в 19:00. А с 19.30 можно будет сделать фото со мной при условии покупки в этот день продукции Maybelline NY 🙌🏻 Кстати! Весь октябрь при покупке продукции Maybelline в РИВ ГОШ на сумму от 799 руб у тебя есть шанс выиграть набор бестселлеров и ярких новинок от @maybelline_ru , которые я выбрала лично 💖 #maybellinerussia
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✨ Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу. Хочу сказать спасибо не для рекламы, а от души @clarinsrussia и лично @edgarclarins. ✨ Experience at My Blend by Clarins SPA at Royal Monceau.
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Помните, я обещала писать о возможностях, которые в нашей стране открывают различные программы и конкурсы талантов, и вот👇🏼 В Казани грядёт финал конкурса IT-технологий «Цифровой прорыв». Но соревнуются не столько люди, сколько проекты, которые позволят решить конкретные проблемы! Именно такие, о которых вы всегда задумываетесь в обычной жизни. Для меня, например, ЖКХ - это темный лес... Если в вашем доме нет консьержа, который занимается этим вопросом, вас ждет вереница из звонков и гудков в телефоне, чтобы оставить заявку на оказание услуги. А вот Пермские айтишники создали целый сервис для вызова мастеров ЖКХ💡 Чтобы не копаться в интернете и не висеть часами на линии ожидания)) Крутые ребята из Томска разработали мобильное приложение для оплаты транспорта (помните, как раньше все стояли в очереди в кассу метро, а теперь, такие же очереди к автомату!). Команда из Ульяновска - приложение для активных участников городских спортивных мероприятий, которые за достижения в них получают совершенно определенные награды не только в виде баллов, но и подарки✔ А Уфимские вообще предложили какое-то простое решения в вопросе оформления государственных грантов. Представляете!!! Всё это уже внедряют и мы с вами сможем воспользоваться тем, что ещё вчера было только в головах и на тетради у этих талантливых молодых людей💭🙏🏼 #dreambig
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Сегодня прочитала у @borisova.online интересный пост, который мне #зашёл. Интересно Ваше мнение! Публикую этот текст ниже ⬇️.... Мы цепляемся друг за друга нашими травмами. Садист ищет мазохиста, зависимый - контрзависимого, имеющий "мертвую холодную" мать - ищет в отношениях отвергающую женщину. Он не сумеет оценить благородство, ему нужна привычная холодная стерва, которая вытрет об него ноги и покинет. Здесь господствует - "я ожидаю от партнера чего-то плохого, и с радостью, если вижу подходящий типаж, на подсознательном уровне иду туда, в эти отношения. Ко мне часто приходят на консультации бизнесмены, которых используют девушки и они увязли в этом сценарии - новая девушка-новый юзер. Безусловно, все из детства. Чаще в детстве было эмоциональное насилие, ребенка игнорировали, уделяли внимание, например, более проблемному (брату, сестре), а ему нет. Повышенное внимание всегда там, где проблемы , хорошему-правильному всегда достается меньше внимания, ласки, похвалы. Паттерн закрепляется, он научается получать внимание через другие вещи. Человек не верит, что его можно просто полюбить, в голове - "любовь надо заслужить" Все хорошо в его жизни, пока господствует привычный сценарий, он знает, как с ним справляться, будь то неразделенная любовь или юзерство женщин. А если женщина его полюбила? А если сильно? А если это взаимно? А если ты просыпаешься и понимаешь, что любишь горячо, невыносимо, страстно? Если чувствуешь, что уже жить без нее не можешь? Если думаешь о ней даже не 24/7, а 25/8? Для таких людей это дикий страх! Их охватывает сильнейшая тревога на грани паники. Человеку кажется, что он начинает задыхаться от нежности/он становится дико злым/ему хочется убежать/он становится плохим мальчиком, чтобы ради Бога она его выгнала из этих "объятий". Ему физически плохо в "хорошей" любви. Он может даже молить-уходи! отвяжись от меня! У него поднимаются ужасные чувства. Они разрывают его. Он не знает, что делать с этим навалившимся счастьем. У него нет в голове сценария - "взаимная любовь без проблем" . Он по-настоящему в ужасе. Есть ли выход? Есть..... .... Проработка!.... Текст использован с разрешения @borisova.online #ТатьянаБорисова