Звезда сериала "Счастливы вместе" оказалась злостной нарушительницей: у нее более 60 штрафов

Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева подозревается в хранении наркотиков. Сама актриса отрицает эти обвинения, но СМИ выяснили, что артистка является злостной нарушительницей правил дорожного движения. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Согласно сведениям журналистов, полицейские остановили автомобиль Бочкаревой. Она отказалась от освидетельствования. 28 сентября 2019 года ей был выписан штраф за нарушение. Он не был оплачен.
Издание сообщает, что у Бочкаревой уже 67 штрафов на 25 750 рублей (около 364 евро).
Известно, что штрафы на сумму в 5500 рублей (около 78 евро) до сих пор не оплачены.
Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании актрисы сотрудниками ДПС. Согласно информации СМИ, за рулем была сама Бочкарева. Она подтвердила полицейским, что у нее есть наркотики и передала им 0,69 грамма кокаина. Издание сообщает, что было возбуждено уголовное дело. В квартире актрисы запрещенных веществ найдено не было. Звезду отпустили под подписку о невыезде. Актриса эти сведения опровергает.