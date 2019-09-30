Фото: В Риге открыт памятник современному рабству

Данный объект не просто так носит имя "Олег", ведь 4 октября на экраны выходит латвийский фильм с одноименным названием.

Это картина латышского режиссера Юриса Курсиетиса, основанная на журналистском расследовании о непростой судьбе негражданина, отправившегося на заработки в Европу.

Международная премьера фильма состоялась еще 17 мая на престижном кинофестивале в Каннах в рамках программы Director’s Fortnight. Тогда за билетами выстроились очереди, а порядка 900 зрителей после сеанса устроили овации.

В июне 2019 года "Олег" завоевал сразу две награды на престижных кинофестивалях National Grand Prix в Брюсселе и Best Narrative Feature Film Award в Ла-Валлетте (Мальта). На Брюссельском международном кинофестивале фильм победил в национальной категории, сорвав Гран-при.

Картина Юриса Курсиетиса "Олег" также вошла в список из 46 фильмов на премию Европейская киноакадемии. Кроме нее, в числе претендентов ленты Кантемира Балагова, Педро Альмодовара, Клаудио Джованнези и Агнешки Холланд.

Фильм "Олег" можно посмотреть с 4 октября в кинотеатре Forum Cinemas.