Пн, 30.09.2019
Я четко увидел то, что независимо от социального статуса, независимо от карьеры или того, сколько у него денег, в таких ситуациях все равны. Той ночью я увидел — просто настал день, которого никто не ждал, день, когда все одинаковые. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Фото: В Риге открыт памятник современному рабству

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

30 сентября на улице Кр. Барона в Риге был открыт памятник современному рабству - "Олег". Как сообщают организаторы, проект был реализован, чтобы поднять эту тему в латвийском обществе. 

Данный объект не просто так носит имя "Олег", ведь 4 октября на экраны выходит латвийский фильм с одноименным названием.

Это картина латышского режиссера Юриса Курсиетиса, основанная на журналистском расследовании о непростой судьбе негражданина, отправившегося на заработки в Европу. 

Международная премьера фильма состоялась еще 17 мая на престижном кинофестивале в Каннах в рамках программы Director’s Fortnight. Тогда за билетами выстроились очереди, а порядка 900 зрителей после сеанса устроили овации.

В июне 2019 года "Олег" завоевал сразу две награды на престижных кинофестивалях National Grand Prix в Брюсселе и Best Narrative Feature Film Award в Ла-Валлетте (Мальта). На Брюссельском международном кинофестивале фильм победил в национальной категории, сорвав Гран-при.

Картина Юриса Курсиетиса "Олег" также вошла в список из 46 фильмов на премию Европейская киноакадемии. Кроме нее, в числе претендентов ленты Кантемира Балагова, Педро Альмодовара, Клаудио Джованнези и Агнешки Холланд. 

Фильм "Олег" можно посмотреть с 4 октября в кинотеатре Forum Cinemas.

Галерея: Открытие памятника "Олег"

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