На этой неделе - последняя возможность купить билеты на фестиваль Laima Rendezvous Jurmala по стартовой цене

"Фестиваль будет проходить в шестой раз и продлится три дня, — с 24 по 26 июля. Ажиотаж вокруг билетов постоянно нарастает: прошлым летом солд-аут на отдельные дни был зафиксирован уже за несколько недель до фестиваля. Мы пошли навстречу самым преданным поклонникам, предоставив возможность купить билеты заранее и по специальной цене", рассказала генеральный продюсер фестиваля Элита Милграве.

Как подчеркнула продюсер, поднятие цен на билеты будет проходить в несколько этапов: "Ближе к датам фестиваля, а также во время его проведения, цены на билеты будут повышаться. Сейчас наиболее выгодный момент гарантировать свое присутствие на уникальных концертах, где самые популярные артисты из разных стран поют вживую. Еще есть время мобилизоваться и воспользоваться предложением на официальном сайте laimafestival.lv до пятницы!".

Подготовка к Laima Rendezvous Jurmala 2020 началась уже с сентября. Не секрет, что Лайма ставит перед собой и своей командой всё более высокую профессиональную планку. “Хорошие вещи нужно повторять, поэтому мы проводим фестиваль снова и снова. Постоянно растущее качество всего: звука, картинки, самого шоу — это основной принцип Laima Rendezvous Jūrmala, как и расширяющаяся география звездных участников... Уже сейчас можно говорить о том, что следующим летом всех зрителей фестиваля ждет нечто грандиозное", - отмечает Милграве.

В 2019 году фестиваль, созданный эстрадной дивой Лаймой Вайкуле собрал на своей сцене более 50 популярных артистов из 15 стран. Аудитория вещания фестиваля в совокупности составляет более 100 миллионов зрителей.

В Laima Rendezvous Jūrmala принимали участие такие артисты как Крис Норман, Марио Бионди, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Монс Сельмерлёв, Монатик, Стас Михайлов, Инесе Галанте, Хибла Герзмава, Кристине Ополайс, Лолита, Нино Катамадзе, Алена Свиридова, Андрей Макаревич, Елена Ваенга, Семен Слепаков, Сергей Мазаев, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Noa, Настя Каменских, Роберто Кель Торрес, Любовь Успенская, Макс Барских, Уку Сувисте, Интарс Бусулис, Freedom Ballet и многие другие.

Подробная информация и билеты: laimafestival.lv.