Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2019 года
Комнатные растения уже давно стали частью жизни многих людей и прекрасным украшением интерьера в доме. Вырастить их на своих подоконниках сможет каждый, если будет своевременно ухаживать за ними в благоприятные дни, узнать о которых можно из лунного календаря.
Каждый день Луна наделяет пространство особенной энергетикой, которая влияет на все живое, в том числе и на комнатные растения. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют использовать подсказки лунного календаря на октябрь 2019 года, в котором отражены идеальные для активной работы в зимнем саду дни, а также указано время, когда растениям потребуется отдых. Уход за этой красотой скрасит ваш досуг и станет отличной профилактикой осенней хандры.
1 и 2 октября: первые дни месяца растущая Луна будет пребывать в Скорпионе. Эти дни подходят для ухода за домашними растениями, однако обильный полив может повлечь загнивание корневой системы.
Большинство цветов перестают активно развиваться, а значит - им нужны лишь оптимальная температура в помещении и слегка увлажненная почва.
3 и 4 октября: рост Луны продолжается, и ночное светило переходит в знак Стрельца. В эти дни неуместными будут пересадка, рыхление и обильный полив. Возможна высадка однолетних культур, например, салата, а также неприхотливых многолетников - фикусов и кактусов.
5 и 6 октября: Луна перемещается в созвездие Козерога, теряя силы.
Эти дни опасны для растений, так как при работе с хрупкими стеблями можно занести заразу и потерять своих "зеленых любимцев".
Под влиянием этого созвездия лучше всего подготовить грунт для дальнейших посадок и дать растениям отдых.
Галерея: Выставка "Королевские лилии" в Музее природы
7, 8 и 9 октября: под влиянием Водолея цветоводы смогут заняться пересаживанием растений, рыхлением почвы, а также обрезкой вьющихся для правильного формирования лиан.
10 и 11 октября: во время, управляемое созвездием Рыб, будут уместны любые работы в зимнем саду. В четверг и пятницу можно пересаживать растения, а также приобретать новые.
Выбирать их нужно осторожно, чтобы ненароком не принести в дом цветы, которые являются энергетическими вампирами и способны навредить здоровью.
12 и 13 октября: приближение Полнолуния уже почувствуется, и Луна переместится в знак Овна. Под влиянием этого созвездия цветы лучше не тревожить. Чрезмерный полив или неосторожное обращение с хрупкими стеблями могут стать причиной заболеваний растений.
14 октября: Полнолуние в Овне - довольно опасный день с нестабильной энергетикой. В эти сутки
цветы нуждаются в отдыхе, поэтому никаких манипуляций с ними проводить не стоит. Важно также беречь растения от сквозняков и перепадов температуры,
чтобы уязвимые цветы не пострадали.
Галерея: Выставка роз в Музее природы
15 и 16 октября: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Тельца. В эти дни растения можно пересаживать и рассаживать. Также можно замачивать семена для дальнейших посадок. Прекрасно будут себя чувствовать и приобретенные растения, которые быстро приживутся на новом месте.
17, 18 и 19 октября: под влиянием Луны в Близнецах растения, готовящиеся к цветению, стоит удобрить, а цветам, которые погрузились в спячку, необходимо ограничить полив.
Прищипка будет уместной, если растения не прекращают расти и развиваться в холодный период. Эти дни удачны для формирования крон у древесных кустарников и карликовых деревьев.
20 и 21 октября: Луна в Раке - удачное время для любых работ с цветами. В воскресный день можно пересаживать цветы, а также высаживать те растения, которые уже дали корни. В понедельник рыхление почвы поможет корням получать кислород и убережет почву от закисания.
22 и 23 октября: два дня Луна пробудет во Льве.
Это созвездие называют неплодородным, поэтому высаживать и высеивать растения не имеет смысла. То же касается и пересадки цветов.
В эти дни можно заняться профилактикой заболеваний, добавить витаминные подкормки и обработать цветы от тли.
Галерея: Выставка орхидей в Музее природы
24 и 25 октября: под влиянием Девы растения развиваются как положено, и им не требуется дополнительный уход. В эти дни стоит лишь отрегулировать температуру в помещении и опрыскать теплой водой широколистные цветы, чтобы смыть загрязнения с листьев.
26 и 27 октября: влияние Весов будет позитивным, а значит - можно сажать, пересаживать, рыхлить почву у растений. Кроме всего прочего,
цветоводы смогут заняться выращиванием пряных и салатных культур, чтобы получить дополнительный источник витаминов прямо со своих подоконников.
28 октября: Новолуние в Скорпионе. В этот день энергетика пространства неблагоприятна для ухода за растениями. Цветоводам не стоит лишний раз притрагиваться к растениям, чтобы не навредить им.
29 октября: рост Луны в Скорпионе - время для ухода за цветами. В этот день растения защищены от болезней.
30 и 31 октября: Луна продолжает расти, перемещаясь в знак Стрельца.
В последние дни октября цветоводы смогут насладиться спокойным времяпровождением и дать растениям отдых.
Дополнительного ухода за ними не потребуется.
Вырастить прекрасный зимний сад будет значительно проще, если учитывать влияние звезд и планет. Кроме того, осенью можно смело выращивать полезные травы. Они порадуют сочными красками и будут источником витаминов и минералов, необходимых в холодный период.