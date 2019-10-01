Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2019 года

Каждый день Луна наделяет пространство особенной энергетикой, которая влияет на все живое, в том числе и на комнатные растения. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют использовать подсказки лунного календаря на октябрь 2019 года, в котором отражены идеальные для активной работы в зимнем саду дни, а также указано время, когда растениям потребуется отдых. Уход за этой красотой скрасит ваш досуг и станет отличной профилактикой осенней хандры.

1 и 2 октября: первые дни месяца растущая Луна будет пребывать в Скорпионе. Эти дни подходят для ухода за домашними растениями, однако обильный полив может повлечь загнивание корневой системы.

Большинство цветов перестают активно развиваться, а значит - им нужны лишь оптимальная температура в помещении и слегка увлажненная почва.

3 и 4 октября: рост Луны продолжается, и ночное светило переходит в знак Стрельца. В эти дни неуместными будут пересадка, рыхление и обильный полив. Возможна высадка однолетних культур, например, салата, а также неприхотливых многолетников - фикусов и кактусов.

5 и 6 октября: Луна перемещается в созвездие Козерога, теряя силы.

Эти дни опасны для растений, так как при работе с хрупкими стеблями можно занести заразу и потерять своих "зеленых любимцев".

Под влиянием этого созвездия лучше всего подготовить грунт для дальнейших посадок и дать растениям отдых.

Галерея: Выставка "Королевские лилии" в Музее природы

7, 8 и 9 октября: под влиянием Водолея цветоводы смогут заняться пересаживанием растений, рыхлением почвы, а также обрезкой вьющихся для правильного формирования лиан.

10 и 11 октября: во время, управляемое созвездием Рыб, будут уместны любые работы в зимнем саду. В четверг и пятницу можно пересаживать растения, а также приобретать новые.

Выбирать их нужно осторожно, чтобы ненароком не принести в дом цветы, которые являются энергетическими вампирами и способны навредить здоровью.

12 и 13 октября: приближение Полнолуния уже почувствуется, и Луна переместится в знак Овна. Под влиянием этого созвездия цветы лучше не тревожить. Чрезмерный полив или неосторожное обращение с хрупкими стеблями могут стать причиной заболеваний растений.

14 октября: Полнолуние в Овне - довольно опасный день с нестабильной энергетикой. В эти сутки

цветы нуждаются в отдыхе, поэтому никаких манипуляций с ними проводить не стоит. Важно также беречь растения от сквозняков и перепадов температуры,

чтобы уязвимые цветы не пострадали.

Галерея: Выставка роз в Музее природы

15 и 16 октября: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Тельца. В эти дни растения можно пересаживать и рассаживать. Также можно замачивать семена для дальнейших посадок. Прекрасно будут себя чувствовать и приобретенные растения, которые быстро приживутся на новом месте.

17, 18 и 19 октября: под влиянием Луны в Близнецах растения, готовящиеся к цветению, стоит удобрить, а цветам, которые погрузились в спячку, необходимо ограничить полив.