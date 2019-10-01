Конфликт в ЛУ: Кариньш за утверждение Муйжниекса и против отставки Шуплински

Он заявил, что за решение правительства по вопросу Муйжниекса полностью ответственна министр образования и науки Илга Шуплинска, потому что она настаивала на том, что есть ясные аргументы для неутверждения его на должности ректора, а теперь оказалось, что это не так.

По словам Кариньша, правительство фактически приняло решение передать этот вопрос в ведение суда. Соответственно, теперь министр должна предложить, что делать дальше.

Если решение правительства по вопросу Муйжниекса было неправильным, это надо признать - возможно, прекратить судебный процесс и утвердить Муйжниекса ректором, заявил Кариньш.

На вопрос, следует ли в этих обстоятельствах Шуплинске подать в отставку, он ответил отрицательно.

Как сообщалось, в понедельник Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Индрикиса Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора ЛУ. И.о. ректора назначается Муйжниекс, а правовое основание для организации повторных выборов ректора в настоящее время исчезло, пояснили в суде.

Это решение суда означает, что до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу, выборы ректора, прошедшие в июне, считаются легитимными. На данный момент неизвестно, когда произойдет рассмотрение этого дела по существу.

На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.

В свою очередь министр образования и науки Илга Шуплинска допускает возможность обжаловать временное регулирование, которое восстанавливает полномочия Индрикиса Муйжниекса в должности и.о. ректора ЛУ.

Она добавила, что пока следует дождаться решения суда, чтобы ознакомиться с его аргументами.

В передаче LTV Panorāma Шуплинска заявила, что Административный районный суд не пытался понять процесс выборов ректора ЛУ.