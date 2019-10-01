Сенатор Верховного суда не констатировала оснований для отставки Калнмейерса

В соответствии с установленным в законе порядком для оценки материалов и подготовки заключения будет созван пленум ВС.

Проверку Калнмейерса нужно было завершить до 16 сентября, но с учетом ее большого объема и получения дополнительных материалов потребовалось больше времени.

Дополнительные материалы поступили от Министерства юстиции, депутатов, Госконтроля и Генеральной прокуратуры.

17 мая министр юстиции Янис Борданс заявил, что Минюст констатировал в работе генпрокурора признаки, которые свидетельствуют о несоответствии Калнмейерса занимаемой должности.

Позже в Сейме были собраны подписи 39 депутатов, необходимые для того, чтобы провести инициированную Новой консервативной партией (НКП) проверку.

По закону, соответствие генпрокурора занимаемой должности может оцениваться, если запрос председателю Верховного суда подали не менее одной трети депутатов Сейма.