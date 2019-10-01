"Постоять, чтобы успокоиться": что в Латвии думают о подходе эстонцев к превышающим скорость?

Напомним, с конца сентября в Эстонии введена инициатива экспериментального характера:

в случае превышения скорости до 20 км/ч нарушителю придется думать о своем поведении в течение 45 минут;

если скорость превышена на 21-40 км/ч, остановка продлится около часа.

В случае более существенного превышения скорости будет применяться обычное наказание в виде штрафа и начатого производства.

Подчеркивается, что использовать успокоительную остановку могут лишь те водители, которые ранее не попадались на нарушении скоростного режима. Если человек уже имел опыт общения с полицейскими, ему придется оплатить штраф.

Результаты этой экспериментальной программы будут впоследствии изучены, чтобы понять, насколько возможно использование подобных методик в будущем.

Начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис поздравил Эстонию с инновационными идеями в борьбе с нарушителями скоростного режима, но высказался, что

вряд ли для водителей Латвии решение "постоять на обочине, чтобы успокоиться" можно ввести даже в качестве эксперимента.

Во-первых, для этого необходимы изменения в законодательстве. Во-вторых, в Латвии нет столько полицейских, которые могли бы проконтролировать это успокоение на обочине, к тому же, принимая во внимание права человека, возможно, общество бы не приняло такие нововведения.

По словам Крапсиса, он не слышал, чтобы кто-то в ЕС использовал такой метод. Он напомнил, что недавно были большие дискуссии в обществе касательно повышения штрафов за превышение скорости - их повысили, но они по-прежнему одни из самых низких в ЕС.

Крапсис считает, что в борьбе с нарушителями скоростного режима необходимо продолжать выбранный путь, вводя различные технические решения - стационарные, мобильные радары и радары движения.

На данный момент в Латвии 100 стационарных, 12 мобильных и один радар средней скорости.