По делу члена правления LVC Стродса задержан обвиняемый по уголовному делу Daimler Зейхманис

LTV: Līdz ar Edgaru Strodu aizturēts arī uzņēmējs Armands Zeihmanis, bijušā Rīgas mēra Gundara Bojāra kādreizējais padomnieks pic.twitter.com/h41w6HuTAL — Jānis Tereško (@JanisTeresko) October 1, 2019

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что по делу задержаны два человека, но их имен не назвало. Латвийскому телевидению стало известно, что второй задержанный - бизнесмен Арманд Зейхманис, который в свое время был советником тогдашнего мэра столицы Гундара Боярса.

В настоящее время Зейхманис является обвиняемым по так называемому делу Daimler, которое уже несколько лет рассматривает суд Видземского предместья Риги. В рамках дела обвинение ему предъявлено в поддержке легализации преступно нажитых средств в крупном размере.

Как сообщалось, сегодня Стродс был задержан KNAB, у него также произведен обыск.

В KNAB ранее сообщили, что сегодня проводились неотложные уголовно-процессуальные действия, в том числе не менее 15 санкционированных обысков.

Эти действия проводились на основании подозрений в возможных преступных деяниях должностного лица в процессе закупок в дорожно-строительной отрасли. Также должностное лицо не соблюдало установленных для него ограничений.

Уголовный процесс начат 27 июня этого года о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации незаконно нажитых средств, уклонении от подачи декларации должностного лица и нарушении установленных ограничений.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностное лицо в 2017-2018 гг. предположительно предоставляло претендентам на закупки информацию о планируемых закупках в области содержания и ремонта автодорог.

В настоящее время в рамках процесса задержаны два человека.

Предприятие LVC управляет сетью государственных дорог и выделенным на их содержание финансированием, организует закупки, проектирование и строительство дорог.