Сумасшедшие невесты и не только от Vivienne Westwood: зонт-маренга, фата-бахрома и нечто на голове
Как и большинство модных дизайнеров, Вивьен Вествуд в своей новой весенне-летней коллекции коснулась и темы свадебных нарядов. И конечно, образ невесты в ее понимании - это нечто особенное, словно из Зазеркалья. К примеру, с огромным зонтом в виде маренги, в фате из бахромы, шляпке, напоминающей безе, и еще бог знает в чем на голове...
Помимо свадебной тематики в коллекции представлены морские мотивы - ожерелья с ракушками, высокие плавки, платья, напоминающие чешую, и даже шляпа в виде гигантской рыбы. Стоит отметить и интересные аксессуары - металлические пластины-серьги и прозрачные туфли.
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