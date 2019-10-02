Сумасшедшие невесты и не только от Vivienne Westwood: зонт-маренга, фата-бахрома и нечто на голове

Как и большинство модных дизайнеров, Вивьен Вествуд в своей новой весенне-летней коллекции коснулась и темы свадебных нарядов. И конечно, образ невесты в ее понимании - это нечто особенное, словно из Зазеркалья. К примеру, с огромным зонтом в виде маренги, в фате из бахромы, шляпке, напоминающей безе, и еще бог знает в чем на голове...