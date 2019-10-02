СМИ: пистолет, из которого в Берлине застрелили чеченца, связан с Эстонией

Расследуя историю орудия убийства следователи обнаружили, что пистолет Glock-26 был продан в 1986 году из Австрии в Эстонию, которая в то время была в советской оккупации. В Эстонии пистолетная планка, вероятно, была заменена, чтобы сделать неясным происхождение оружия, сообщает Spiegel Online.

Из Эстонии пистолет попал в Варшаву, когда именно - неизвестно.

Следователи полагают, что Вадим Соколовский, подозреваемый в убийстве Хангошвили, получил оружие от сообщников в Варшаве, когда он направлялся в Берлин.

23 августа в самом центре Берлина в парке Малый Тиргартен был застрелен 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Немецкие власти по подозрению в убийстве задержали 49-летнего гражданина России Вадима Соколовского, прибывшего в Германию незадолго до совершения преступления. По словам свидетелей, подозреваемый ездил по месту преступления на велосипеде. Вскоре из реки Шпрее выловили выброшенное орудие убийства - пистолетом с глушителем марки Glock, а также велосипед.

Правоохранительные органы Германии считают наиболее вероятной версией убийство по заказу российской спецслужбы.

По оценке Spiegel, все указывает на политический характер убийства. Другими словами, после инцидента со Скрипалями Россия действовала по похожему сценарию в Германии.

"Это может привести к дипломатическому кризису", - отмечает издание.