Баста записал кавер-версию песни группы "Альянс" на "На заре"

Клип выдержан в романтическом настроении. Герои ролика - это молодая пара, которая демонстрирует свои чувства на крыше многоэтажного здания. Видео дополняют пейзажи утренней Москвы. В завершении клипа герои танцуют под выступление Вакуленко.

Примечательно, что Василий Вакуленко перепел эту композицию не первый. В 2010 году свою версию представила группа Prāta Vētra и Монеточка.

Напомним, что внезапная популярность коллектива "Альянс" возросла после того, как в апреле 2019 года Олег Парастаев, клавишник группы, опубликовал первую версию клипа, которая была снята еще в 1987 году. Видео даже некоторое время было заблокировано, так как сервис YouTube не мог поверить, что популярность естественная и это не "накрутка".