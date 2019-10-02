Режиссер Дж.Дж.Джилинджер вскоре оставит пост худрука театра Дайлес

Руководство театра Дайлес добилось устной договоренности с нынешнем художественным руководителем и режиссером Дж.Дж.Джилинджером о прекращении рабочих отношений в ближайшее время. Об этом сообщает представитель министра культуры Науриса Пунтилиса Инга Васильева.