Режиссер Дж.Дж.Джилинджер вскоре оставит пост худрука театра Дайлес

Руководство театра Дайлес добилось устной договоренности с нынешнем художественным руководителем и режиссером Дж.Дж.Джилинджером о прекращении рабочих отношений в ближайшее время. Об этом сообщает представитель министра культуры Науриса Пунтилиса Инга Васильева.
Замены художественного руководителя попросили сами актеры театра. 25 сентября коллектив провел общее собрание. После этого актерский состав выразил недоверие Дж.Дж.Джилинджеру.
Руководство театра Дайлес подчеркнуло, что сейчас разработан временный план и создан художественный совет.
Ранее актерский состав выразил недоверие художественному руководителю и режиссеру Дж.Дж.Джилинджеру и сообщил об этом директору театра Андрису Витолсу. Об этом сообщалось в письме, которое опубликовало издание "Диена".
Галерея: программа "Шах и мат" с участием Дж.Дж.Джилинджера