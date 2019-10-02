Ср, 2.10.2019
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Борис Гребенщиков спел о пропаганде на российском телевидении

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Борис Гребенщиков

ФОТО: Валтс Клейнс

Российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков разместил на своем YouTube-канале новую песню "Вечерний М". Известно, что ролик снял сценарист картины "Бумер" и "Кислород" Иван Вырыпаев. 

"Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг",

- поет Гребенщиков. 

Можно сделать вывод, что артист представил некий собирательный образ пропагандиста российского телевидения, который является "подлинным тружеником наших времен".

В соцсетях поднялась волна обсуждения, в которой подписчики музыканта начали гадать, про кого же поет Борис Борисович. Об этом пишет "Медуза". Большинство слушателей сошлись во мнении, что Гребенщиков имел ввиду ведущего Владимира Соловьева ("Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" и "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM").

Как сообщает издание, сам Соловьев намекнул, что возможно героем песни является Иван Ургант. В Twitter ведущий написал, что Гребенщиков "зря так про Ивана", а на Telegram-канале поинтересовался у подписчиков: "В России есть программа в названии которой фигурирует слово "Вечерний…" вы не знаете какая?". Кроме того, телеведущий написал, что Борис Борисович "деградировал до куплетиста". 

На столь громкое обсуждение отреагировал и сам музыкант. Под видео появился его комментарий: "Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь - между "Вечерним У" и "Вечерним М" непреодолимое расстояние - как между достоинством и позором".

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