Борис Гребенщиков спел о пропаганде на российском телевидении

Российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков разместил на своем YouTube-канале новую песню "Вечерний М". Известно, что ролик снял сценарист картины "Бумер" и "Кислород" Иван Вырыпаев.
"Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.
У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.
Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг",
- поет Гребенщиков.
Можно сделать вывод, что артист представил некий собирательный образ пропагандиста российского телевидения, который является "подлинным тружеником наших времен".
В соцсетях поднялась волна обсуждения, в которой подписчики музыканта начали гадать, про кого же поет Борис Борисович. Об этом пишет "Медуза". Большинство слушателей сошлись во мнении, что Гребенщиков имел ввиду ведущего Владимира Соловьева ("Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" и "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM").
Как сообщает издание, сам Соловьев намекнул, что возможно героем песни является Иван Ургант. В Twitter ведущий написал, что Гребенщиков "зря так про Ивана", а на Telegram-канале поинтересовался у подписчиков: "В России есть программа в названии которой фигурирует слово "Вечерний…" вы не знаете какая?". Кроме того, телеведущий написал, что Борис Борисович "деградировал до куплетиста".
Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина -это чёрная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно . Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста. pic.twitter.com/xP9WmBBVoZ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 30, 2019
На столь громкое обсуждение отреагировал и сам музыкант. Под видео появился его комментарий: "Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь - между "Вечерним У" и "Вечерним М" непреодолимое расстояние - как между достоинством и позором".
О ком бы не звучала песня Гребенщикова и кто бы в ней не подразумевался, звона в эфире всегда хватает и не только в телевизионном #Гребенщиков #БГ #эфир— F.Zak (@FlorianZakri) October 2, 2019
А ведь как хорошо эта песня #ВечернийМ от #Гребенщиков ложится на начальные титры передачи @Urgant_Show . @urgantcom пока ещё сомневается, но слова в песне «всех научит как есть» предполагают использовать эту композицию и для другой передачи #Ургант https://t.co/jk1H6PYP8i— Логика Человека (@LogicHumanLess) October 2, 2019
Шедевр. Вечерний мудазвон. Надеюсь, выйдет сингл, который можно купить. Очень четко дано определение @VRSoloviev ! #гребенщиков #бг #вечерниймудозвон https://t.co/xi5u5QU2pU— Владислав Заманский✈ (@Gl500144) October 2, 2019
Забавно. В песне "Вечерний М" не называли ни одной фамилии, даже искаженной. Но @VRSoloviev почему-то сразу принял её на свой счёт. Видимо чует кошка... #Соловьев #СМИ #Гребенщиков— Kilot (@Kilot34519573) 30 septembre 2019
#вечернийМ #бг Иван Ургант о песне БГ "Вечерний М" 👍 https://t.co/64u7rImLmi— Maria (@Maria_K_M) 2 octobre 2019