Борис Гребенщиков спел о пропаганде на российском телевидении

"Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг",

- поет Гребенщиков.

Можно сделать вывод, что артист представил некий собирательный образ пропагандиста российского телевидения, который является "подлинным тружеником наших времен".

В соцсетях поднялась волна обсуждения, в которой подписчики музыканта начали гадать, про кого же поет Борис Борисович. Об этом пишет "Медуза". Большинство слушателей сошлись во мнении, что Гребенщиков имел ввиду ведущего Владимира Соловьева ("Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" и "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM").

Как сообщает издание, сам Соловьев намекнул, что возможно героем песни является Иван Ургант. В Twitter ведущий написал, что Гребенщиков "зря так про Ивана", а на Telegram-канале поинтересовался у подписчиков: "В России есть программа в названии которой фигурирует слово "Вечерний…" вы не знаете какая?". Кроме того, телеведущий написал, что Борис Борисович "деградировал до куплетиста".

Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина -это чёрная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно . Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста. pic.twitter.com/xP9WmBBVoZ — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 30, 2019

На столь громкое обсуждение отреагировал и сам музыкант. Под видео появился его комментарий: "Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь - между "Вечерним У" и "Вечерним М" непреодолимое расстояние - как между достоинством и позором".

О ком бы не звучала песня Гребенщикова и кто бы в ней не подразумевался, звона в эфире всегда хватает и не только в телевизионном #Гребенщиков #БГ #эфир — F.Zak (@FlorianZakri) October 2, 2019

А ведь как хорошо эта песня #ВечернийМ от #Гребенщиков ложится на начальные титры передачи @Urgant_Show . @urgantcom пока ещё сомневается, но слова в песне «всех научит как есть» предполагают использовать эту композицию и для другой передачи #Ургант https://t.co/jk1H6PYP8i — Логика Человека (@LogicHumanLess) October 2, 2019