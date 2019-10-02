Видео: Том Круз встретился с Зеленским и прогулялся по киевскому метро

Американский актер Том Круз приехал с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жители города заметили звезду 30 сентября вечером на станции метро "Золотые ворота". Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на YouTube-канал Анны Зущик.
Артиста сопровождала охрана и ближайший советник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Охранники категорически запрещали снимать голливудского актера, но очевидцам удалось заполучить несколько кадров.
Владимир Зеленский также разместил несколько снимков на свой странице в Facebook:
"Рад приветствовать в Киеве актера, режиссера и просто талантливого человека - Тома Круза. Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи", - написал он.
Ранее Русский TVNET писал про латвийского тренер Тома Круза на съемках фильма "Миссия невыполнима 6".
Видео: Том Круз в киевском метро