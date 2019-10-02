Видео: Том Круз встретился с Зеленским и прогулялся по киевскому метро

Владимир Зеленский также разместил несколько снимков на свой странице в Facebook:

"Рад приветствовать в Киеве актера, режиссера и просто талантливого человека - Тома Круза. Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи", - написал он.