Ср, 2.10.2019
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Видео: Том Круз встретился с Зеленским и прогулялся по киевскому метро

Владимир Зеленский и Том Круз

ФОТО: https://www.facebook.com/zelenskiy95

Американский актер Том Круз приехал с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жители города заметили звезду 30 сентября вечером на станции метро "Золотые ворота". Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на YouTube-канал Анны Зущик. 

Артиста сопровождала охрана и ближайший советник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Охранники категорически запрещали снимать голливудского актера, но очевидцам удалось заполучить несколько кадров.

Владимир Зеленский также разместил несколько снимков на свой странице в Facebook: 

"Рад приветствовать в Киеве актера, режиссера и просто талантливого человека - Тома Круза. Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи", - написал он.

Ранее Русский TVNET писал про латвийского тренер Тома Круза на съемках фильма "Миссия невыполнима 6"

Видео: Том Круз в киевском метро

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