Экс-президенты Латвии пришли проститься с меценатом Борисом Тетеревым

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Напомним, Борис Тетерев скончался на 66-м году жизни после тяжелой болезни 21 сентября.

Борис Тетерев родился в Риге, учился в Рижской 10-й средней школе. После окончания школы он поступил в Рижский медицинский институт (нынешний университет им. Паула Страдиня).

После окончания ВУЗа Тетерев девять лет работал в Рижской 4-й городской больнице и Рижской 5-й городской больнице. До 2008 года он также занимался предпринимательством в Латвии и за рубежом.

В 2010 году Тетерев вместе со своей супругой Инарой основал семейный благотворительный фонд.

Борис Тетерев удостоился благодарственной грамоты от Кабинета министров за значительный вклад в сохранение культурно-исторического наследия Латвии и ордена Трех звезд. Он также стал почетным доктором Рижского университета им. Паула Страдиня, почетным членом Латвийского университета и Латвийской академии наук.