Генпрокурор: требуя моей отставки, Борданс руководствуется политическими мотивами

Как заявил генпрокурор в передаче Латвийского телевидения (LTV) Rīta panorāma, еще до выборов в Сейм со стороны политиков звучали заявления о необходимости оценить работу ряда должностных лиц.

Калнмейерс считает, что весь обращенный против него процесс был полон нарушений закона, например, Борданс заявил, что генпрокурор потерял доверие министра, хотя Калмейерс "не должен доказывать ему никакое доверие".

По словам Калнмейерса, Борданс солгал о его встрече с председателем Верховного суда (ВС) Иваром Бичковичем, якобы генпрокурор "побежал к Бичковичу улаживать вопрос".

Он добавил, что министр юстиции не слишком ориентируется в законах, и закон о порядке выдвижения и отставки генпрокурора в Латвии хороший, так как защищает прокурора от давления политиков. Борданс заявил о своем желании поменять этот закон.