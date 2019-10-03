Гуф рассказал, как начал употреблять тяжелые наркотики после знакомства с Кэти Топурией

Неделю назад рэпер отпраздновал юбилей, ему исполнилось 40 лет. Он признаётся, что не ощущает возраста.

Роман с Кети начался в 2016 году. Как выяснилось, девушка некоторое время скрывала от Гуфа, что еще находится замужем. Рэпер же в тот момент был совершенно свободен, а влюбился почти с первого взгляда. "Я перестал писать в тот же день, через день начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва. Потом она меня спасала — и спасла. Было два года нудных отношений. Я лежал на диване, мы ничего не делали, никакого прогресса не наблюдалось. Это единственный человек, с которым я видел свое будущее, а потом меня обломали. Мне казалось, что это было взаимно", — поделился Алексей.

Музыкант сказал, что они часто расходились. Когда Гуф перенёс операцию на руке, Кети была с ним. Однако очень быстро после этого она рассказала, что остыла в чувствах.

"Я её все еще люблю, но ничего из этого не выйдет", — откровенно сказал Гуф.

Алексей говорит, что ему очень больно вспоминать об этих отношениях. Но несмотря на это, когда его любовь выходит на связь, он чувствует себя очень счастливым. Так, например, совсем недавно Кети обрадовала его, поздравив с днём рождения в смс-сообщении.

В беседе с Собчак Гуф также рассказал, что его звали сниматься в шоу "Холостяк". "Тогда мне позвонили все бывшие телки. Я одной даже заявил: "Не могу сказать, у меня контракт". Просто молчал. Я уже старый", — поделился Долматов.