Рижский аэропорт теперь убирают роботы

Хотя роботизированные устройства различных производителей уже давно убирают жилища, промышленные роботы еще являются большой редкостью. Главная выгода для"Clean R – это производительность труда: с помощью робота помещения аэропорта можно убрать намного быстрее и эффективнее.

"Аэропорт "Рига" – серьезный вызов для любого поставщика услуг. Огромные площади, необходимость работать в круглосуточном режиме и высокие стандарты качества, а также ограниченная доступность высококвалифицированного персонала –

вот главные соображения, по которым мы решили искать возможности использования инновационных решений для уборки аэропорта. Испытав робота на других объектах в Латвии, мы поняли, что это правильное решение, поэтому мы решили принять роботов "на работу" в нашу компанию", – подчеркнул член правления Clean R Гунтар Левицс.

Используемые Clean R устройства TASKI® SWINGOBOT 2000 еще редкость – в Европе насчитывается всего 4 таких робота-уборщика.

Их изобрела американская компания, а производят в Швейцарии.

Роботы работают, как большие машины для чистки и мытья полов, оснащенные 4 специальными инфракрасными датчиками, которые улавливают находящиеся перед ними объекты и живые существа.

У роботов запрограммирована площадь, которую необходимо убрать, – так же, как у i-роботов, и они работают в беспилотном режиме. Емкость робота – 90 литров. Роботы работают в одной команде со специалистами по уборке помещений, которые убирают труднодоступные места.

Программирование робота осуществляют специально обученные профессионалы, которые программируют карту всей убираемой территории аэропорта, которой роботы руководствуются автоматически.

Роботы действуют самостоятельно, а когда разряжается батарея, наполняется мусорная корзина или в системе случается какая-нибудь ошибка, робот сообщает об этом автоматически на смартфон или смарт-часы, которые соединены с роботом в одну интернет-сеть.