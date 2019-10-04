Вера Брежнева высказалась о романе Константина Меладзе с солисткой "ВИА Гры"

До Веры Брежневой дошли слухи о том, что ее муж, продюсер Константин Меладзе, тайно встречается с Эрикой Герцег из "ВИА Гры". Певица решила не молчать по этому поводу и прокомментировала ситуацию. Девушка поделилась личными мыслями в своём Instagram-аккаунте.
37-летняя артистка, видимо, очень устала от слухов, которые, как он говорит, не могут иметь ничего близкого к правде. Она отметила, что разговоры о неверности супруга её только забавляют.
Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа💥 Он успевает руководить офисом @meladzemusic , курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми , заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё , по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво 😂😂 👏🏻👏🏻 товарищи ньюсмейкеры, спасибо 😂 🙌🏻 👏🏻🤦🏼♀️
"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом продюсерского центра, курировать пять своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, — погуливать с Эрикой. Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза!" — гласит публикация Брежневой.
Некоторые из пользователей начали советовать звезде меньше обращать внимания на сплетни, а кто-то просто злорадствовал, напоминая ей то, что Вера сама когда-то увела нынешнего супруга из семьи.
Напомним, Вера и Константин начали встречаться ещё в начале нулевых, когда артистка была одной из участниц группы "ВИА Гра". Бывшая жена Меладзе Яна Сумм догадывалась о тайных похождениях супруга.
Сначала Константин хранил нейтральную позицию в данной истории и только потом прокомментировал вспыхнувший в его жизни любовный треугольник. "Прежде всего, никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что — теленок?" — возмущался Константин.