Вера Брежнева высказалась о романе Константина Меладзе с солисткой "ВИА Гры"

Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа💥 Он успевает руководить офисом @meladzemusic , курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми , заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё , по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво 😂😂 👏🏻👏🏻 товарищи ньюсмейкеры, спасибо 😂 🙌🏻 👏🏻🤦🏼‍♀️

