Вера Брежнева высказалась о романе Константина Меладзе с солисткой "ВИА Гры"

37-летняя артистка, видимо, очень устала от слухов, которые, как он говорит, не могут иметь ничего близкого к правде. Она отметила, что разговоры о неверности супруга её только забавляют.

"Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом продюсерского центра, курировать пять своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, — погуливать с Эрикой. Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза!" — гласит публикация Брежневой.

Некоторые из пользователей начали советовать звезде меньше обращать внимания на сплетни, а кто-то просто злорадствовал, напоминая ей то, что Вера сама когда-то увела нынешнего супруга из семьи.

Напомним, Вера и Константин начали встречаться ещё в начале нулевых, когда артистка была одной из участниц группы "ВИА Гра". Бывшая жена Меладзе Яна Сумм догадывалась о тайных похождениях супруга.