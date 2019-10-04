В эту пятницу, 4 октября, на киноэкраны выходит полнометражный фильм "Олег", снятый режиссером Юрисом Курсиетисом и студий Tasse Film. Это основанная на реальных событиях история о попытке выходца из Восточной Европы отправиться на поиски лучшей жизни в Бельгию. Главный герой попадает в безнадежную ситуацию, когда его жизнью начинает распоряжаться польский преступник.