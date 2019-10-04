"Олег" выходит на киноэкраны Латвии. Интересные факты перед просмотром картины
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В эту пятницу, 4 октября, на киноэкраны выходит полнометражный фильм "Олег", снятый режиссером Юрисом Курсиетисом и студий Tasse Film. Это основанная на реальных событиях история о попытке выходца из Восточной Европы отправиться на поиски лучшей жизни в Бельгию. Главный герой попадает в безнадежную ситуацию, когда его жизнью начинает распоряжаться польский преступник.
Русский TVNET представляет восемь интересных фактов об этой кинокартине.
Отметим, что накануне, 3 октября, прошел закрытый показ картины.
Галерея: Гости на премьере кинокартины "Олег"