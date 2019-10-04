Видео: Жанна Дубска купается в холодной воде совсем нагишом
"Я иду в воду, даже если зима", - раскрыла источник своей жизнерадостности и энергии эксперт в области моды и стиля Жанна Дубска в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" ("Slavenības. Bez filtra") на телеканале STV.
К тому же водные процедуры Дубска предпочитает, в чем мать родила - без купальника!
"Я в купальнике не иду! Я иду голышом. Если уж знаменитости без фильтра, то и я без фильтра, и теперь все увидят, как я заряжаюсь энергиями", - призналась она.
Как выяснилось, во время охлаждающего купания в реке Амата, стилист освобождает свою внутреннюю энергию еще и громким криком.
"Крик тоже дает энергию. И это смелость, это очищение голоса, когда выпускаешь все из себя. В городе мало, где ты можешь так выкричаться", - поделилась советом Дубска о том, как получить новое "дыхание".
Подробнее о купании и криках Жанны Дубской смотрите в видеосюжете!