"Соревнования не было": Микелла Абрамова о "Голосе", Лободе, кастинге и хейтерах

Микелла рассказала, что она каждый год просила родных, чтобы ее отпустили на кастинг шоу "Голос. Дети". На кастинге девочка исполнила 2 песни: классическую и джазовую Somewhere over the rainbow.

Она отметила, что на отборе царила дружба и не было никакого соревнования. Девочка даже не могла представить, что кто-то не пройдет в финал. У нее самой не было цели победить.

"Я пришла в этот проект для опыта... Я не знала, чего я хочу", - признается Микелла.

Она искренне удивилась, что к ней повернулись Валерий Меладзе и Светлана Лобода. Девочка долго думала, какого наставника ей выбрать. Абрамова не отрицает, что с Валерием Шотаевичем, ей было бы удобнее работать, но Лобода "не такая как все" и ей стало интересно.

"Мне стало просто интересно!... Она любит детей", - отметила Микелла.

Алсу рассказала, что она очень зауважала Светлану Лободу за тот труд, который она вложила в детей-участников. Звезда постоянно присутствовала на площадке, она репетировала с детьми, занималась их номерами, давала советы по сценографии и вокалу.

Девочка рассказала, что Светлана дала ей очень крутой совет:

"Ты должна выступать для себя, для зрителей... Ты не должна больше ни о чем думать... Ты должна думать только о позитивном...", - вспоминает Микелла.

Микелла Абрамова подчеркивает, что самое важное, что она вынесла из шоу - это то, "что надо рассчитывать только на себя и на людей, с которыми ты работаешь". Она пояснила, что в каждом этапе конкурса, она делала выводы для себя.

Микелла и Алсу ФОТО: скриншот видео

Алсу с дочерью рассказали про страшные часы ожидания прогонов шоу, про часы без еды, про бессонные ночи, но певица уверена, что это был огромный опыт, который Микелла будет помнить всю жизнь.

Певица отмечает, что за это время дочь стала взрослее, мудрее, научилась разбираться в людях и сейчас она поет по-другому.

"Но всему свое время, и все происходит так, как должно происходить...", - признается Алсу.

Исполнительница уверена, что всегда надо смотреть на ребенка, чтобы понимать отправлять ли его на этот проект.

"Я буду поддерживать своего ребенка всегда", - заявила Алсу.

Она признает, что в свое время ее отец много сделал для ее карьеры.