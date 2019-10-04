Пт, 4.10.2019
Около 15 000 тонн одежды "секонд-хенд" ежегодно! Это образует 54% от всей готовой одежды, ввозимой в Латвию. Пять, шесть тысяч тонн экспортируют дальше в развивающиеся страны, но остальное остается здесь. Где это все? Гунтис Страздс, председатель правления ассоциации предприятий легкой промышленности

Cinemania: Короткометражное кино, которое получает "Оскар"
Подкаст радио SWH+

ФОТО: скриншот видео

В новом выпуске Cinemania радиоведущий Стас Токалов расскажет про фестиваль Manhattan Short, который проходит 4 и 5 октября.

Каждый год в Splendid Palace проходят дни короткометражного кино. Программу фестиваля Manhattan Short смотрят во всех концах мира, и зрители здесь исполняют роль жюри, голосуя за лучшую ленту. 

Короткометражное кино в наше время это больше чем история, которую рассказали быстро — у нас зачастую нет времени смотреть фильм длиной 120 минут — здесь за время одного фильма вы можете посмотреть сразу 10 фильмов.

Такая компактность в духе нашего стремительного времени!

Видео: Чилийский мультик Bear Story

Эта короткометражка, которую зрители Manhattan Short оценили в 2015 году получила "Оскар" зимой 2016 года!

В этом году тоже будут сильные работы. Ведущие обсуждают программу нынешнего фестиваля и рассказывают друг другу истории из мира короткометражного кино.

Radio SWH plus_Cinemania_фестиваль Manhattan Short

Читать также

Актуально

НАВЕРХ