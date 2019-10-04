Cinemania: Короткометражное кино, которое получает "Оскар"
В новом выпуске Cinemania радиоведущий Стас Токалов расскажет про фестиваль Manhattan Short, который проходит 4 и 5 октября.
Каждый год в Splendid Palace проходят дни короткометражного кино. Программу фестиваля Manhattan Short смотрят во всех концах мира, и зрители здесь исполняют роль жюри, голосуя за лучшую ленту.
Короткометражное кино в наше время это больше чем история, которую рассказали быстро — у нас зачастую нет времени смотреть фильм длиной 120 минут — здесь за время одного фильма вы можете посмотреть сразу 10 фильмов.
Такая компактность в духе нашего стремительного времени!
Видео: Чилийский мультик Bear Story
Эта короткометражка, которую зрители Manhattan Short оценили в 2015 году получила "Оскар" зимой 2016 года!
В этом году тоже будут сильные работы. Ведущие обсуждают программу нынешнего фестиваля и рассказывают друг другу истории из мира короткометражного кино.
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