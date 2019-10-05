"Я считаю, что это некрасиво": Нюша призналась, что устала от откровений Крида об их романе

Популярность этой темы певица объяснила так:

"Мы - медийные люди, так как Егор рассказал об этом то, конечно, людям стало интересно копаться в чужом грязном белье... У него большая фанбаза и у меня армия поклонников... Это, наверное, как сериал для людей...", - объяснила она.

Но она признается, что устала от это темы, ведь она сейчас счастливая мать и жена.

"Я устала от этого... Не знаю, что еще можно об этом сказать, потому что мне, в принципе, не нравится об этом говорить. Я считаю, что это некрасиво и нехорошо"

Шурочкина откровенно не понимает, почему Крид продолжает в каждом интервью рассказывать о том, что между ними было. Сама она этого не желает.

"Он сам продолжает об этом говорить. Почему? Это надо спросить у него, а не у меня", - подытожила Нюша.

Напомним, хип-хоп исполнитель Егор Крид практически в каждом интервью упоминает давний роман с певицей Нюшей. Он делится подробностями и утверждает, что Анна была чуть ли не любовью всей его жизни.