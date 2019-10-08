9 самых сексуальных злодеек в истории кино. Голосуем!

Шэрон Стоун в картине "Основной инстинкт"

Злодейка Кэтрин Трамелл - богатая молодая наследница и хозяйка собственной жизни. Получила хорошее образование - изучала психологию и литературу. Позже стала писательницей детективов, а зверское убийство одного из профессоров легло в основу сюжета для ее книги. Красивая, богатая и талантливая, она имела множество романов и с мужчинами, и с женщинами, но позднее оказалось, что когда они переставали ее интересовать, она попросту убивала их.

Сальма Хайек в фильме "От заката до рассвета"

"Королева тьмы, Богиня зла, самая жестокая губительница душ, которую носила земля"

Персонаж Сантанико Пандемониум является сценическим псевдонимом красавицыа, настоящее её имя Эсмеральда. Эсмеральда — стриптизерша, а также владелица ночного клуба Titty Twister. В представлениях она появляется в купальнике, усыпанном блестящими камнями. Пикантности ее образу придал живой огромный питон. Примечательно, что сам танец — чистая импровизация актрисы.

Дженнифер Энистон, "Несносные боссы"

Сексапильная красавица-доктор, которая домогается до своего подчиненного.

Сара Мишель Геллар, "Жестокие игры"

Сара играет коварную Кэтрин Мертей, представительницу золотой молодежи Нью-Йорка. Четки с распятием в которой героиня хранит наркотики — неотъемлемая часть к образу модной героини 90-х, а употребление кокаина дает героине дополнительный шарм к карме сексуальной злодейки.

Меган Фокс, "Тело Дженнифер"

Дженнифер (Меган Фокс) — самая красивая и желанная девушка в школе, сексапильная чирлидерша. После неудачного жертвоприношения, которое провели рокеры, Дженнифер превращается в демона-людоеда. Теперь она завлекает парней-одноклассников в ловушки и пожирает их. Демону внутри девушки нужна человеческая плоть.

Моника Белуччи, "Братья Гримм"

Посреди "Заколдованного леса" в древней башне живет 500-летняя Зеркальная Королева (Моника Беллуччи). Магия помогла красавице обрести вечную жизнь, а кровь похищенных девочек подарит ей вечную молодость.

Марго Робби, "Отряд самоубийц"

Харли Квин - суперзлодейка и главная сподвижница Джокера. Ненавидит Бэтмена и его помощников. Состоит в приятельских отношениях с Ядовитым плющом и Женщиной-кошкой. Псевдоним персонажа образован из её настоящего имени, Харлин Квинзель (Harleen Quinzel), как ассоциация со словом "арлекин" (harlequin).

Мишель Пфайффер, "Бэтмен возвращается"

Женщина-кошка - чаще всего появляется как суперзлодейка или антигерой. Обладает отличной спортивной и акробатической подготовкой, а также выносливостью, ловкостью, гибкостью и скрытностью. Кроме того, она имеет красивую внешность, которую она использует для соблазнения. После дебюта в "Бэтмене" получила свой комикс, где стала главной героиней.

Лина Хиди, сериал "Игра престолов"