Елена Степаненко встретила Петросяна похудевшей и похорошевшей

Напомним,что Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. Дележка имущества происходит до сих пор. Одним из камней преткновения стала квартира в Зачатьевском переулке, которая стоит 600 миллионов рублей (около 8,4 млн евро).

Согласно информации от адвоката Сергея Жорина, бывшая супруга юмориста превратила апартаменты в роскошный СПА-центр. Теперь она не пускает бывшего мужа на порог.

"Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его", - отметил адвокат, который сопровождал Петросяна во время визита.

Евгений Ваганович смог забрать удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы и какие-то личные вещи.

"Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений", - цитирует юриста издание StarHit.ru.

В квартиру Степаненко пустила только Петросяна. Адвокат, чтобы порадовать артистку, купил ей новый iPhone.

Адвокат разместил в Twitter фотографию Степаненко, стоит отметить, что она роскошно выглядит. Елена Григорьевна отрастила волосы и заметно похорошела. Она также похудела и стала выглядеть моложе.

"Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, которую оккупировала Степаненко. Спецоперация прошла успешно. С пятницей всех", - написал Жорин в соцсетях.

Напомним, до сих пор продолжаются разбирательства между бывшими супругами. Евгений Ваганович уже целый год не может попасть в свою бывшую квартиру. Дочь Петросяна заняла сторону Степаненко, так как не желает, чтобы имущество досталось молодой возможной любовнице отца Татьяне Брухуновой.