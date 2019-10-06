Louis Vuitton, Miu Miu, Chanel: оцените новинки - голосуйте за лучшую коллекцию!

Louis Vuitton и эстетика югендстиля

Новая коллекция Louis Vuitton - реальное путешествие во времени, вдохновленное прекрасной эпохой начала XX века в эстетике ар-нуво, когда этот бренд родился. Это объемные рукава, многослойные юбки, ирисовые мотивы, пальто в "кукольном" стиле, блестящие жилеты, однотонные костюмы, блузки с круглым вырезом и многое другое.

Ода восьмидесятым от Miu Miu

Новинки от Miu Miu - это отчасти преклонение перед шиком восьмидесятых и его экспериментаторским духом. А еще - викторианские леди, французские кокетки, скромные школьницы, сосредоточенные бизнес-леди...

"Суровая, организованная, наивная, немного придирчивая… мы предлагаем способ как одеться, но при этом оставляем людям возможность проявить свою волю", - так описала созданные образы сама дизайнер.

Прогулка по парижским крышам с Chanel

Модный дом Chanel свою новую коллекцию представил на высоте - как своеобразную прогулку по крышам французской столицы.