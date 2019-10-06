Louis Vuitton, Miu Miu, Chanel: оцените новинки - голосуйте за лучшую коллекцию!
Мы с вами пристально наблюдали за тем, что происходило на подиумах Недели моды в Париже, но три показа известных брендов незаслуженно оставили без внимания. Исправляем ошибку. Смотрите фото - оценивайте новинки и голосуйте за лучшую коллекцию!
Louis Vuitton и эстетика югендстиля
Новая коллекция Louis Vuitton - реальное путешествие во времени, вдохновленное прекрасной эпохой начала XX века в эстетике ар-нуво, когда этот бренд родился. Это объемные рукава, многослойные юбки, ирисовые мотивы, пальто в "кукольном" стиле, блестящие жилеты, однотонные костюмы, блузки с круглым вырезом и многое другое.
Ода восьмидесятым от Miu Miu
Новинки от Miu Miu - это отчасти преклонение перед шиком восьмидесятых и его экспериментаторским духом. А еще - викторианские леди, французские кокетки, скромные школьницы, сосредоточенные бизнес-леди...
"Суровая, организованная, наивная, немного придирчивая… мы предлагаем способ как одеться, но при этом оставляем людям возможность проявить свою волю", - так описала созданные образы сама дизайнер.
Прогулка по парижским крышам с Chanel
Модный дом Chanel свою новую коллекцию представил на высоте - как своеобразную прогулку по крышам французской столицы.
Метафора проста - бренд признается в своей любови к Парижу, его архитектуре и современным парижанам, которым будет удобно ходить под звездами и подниматься по лестнице в этих твидовых комбинезонах, ярких костюмах, джинсовых шортах и полупрозрачных платьях.