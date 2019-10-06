Вс, 6.10.2019
От 3 до 5% от общего количества похороненного на полигоне мусора - текстильные отходы. Количество импортируемой одежды не уменьшается, и это означает, что через три-пять лет "Латвия утонет в старых тряпках". Эвия Хаука, журналист TVNET

Louis Vuitton, Miu Miu, Chanel: оцените новинки - голосуйте за лучшую коллекцию!
Неделя моды в Париже

ФОТО: SIPA/Scanpix

Мы с вами пристально наблюдали за тем, что происходило на подиумах Недели моды в Париже, но три показа известных брендов незаслуженно оставили без внимания. Исправляем ошибку. Смотрите фото - оценивайте новинки и голосуйте за лучшую коллекцию!

 Louis Vuitton и эстетика югендстиля

Новая коллекция Louis Vuitton - реальное путешествие во времени, вдохновленное прекрасной эпохой начала XX века в эстетике ар-нуво, когда этот бренд родился. Это объемные рукава, многослойные юбки, ирисовые мотивы, пальто в "кукольном" стиле, блестящие жилеты, однотонные костюмы, блузки с круглым вырезом и многое другое.

Ода восьмидесятым от Miu Miu

Новинки от Miu Miu - это отчасти преклонение перед шиком восьмидесятых и его экспериментаторским духом. А еще - викторианские леди, французские кокетки, скромные школьницы, сосредоточенные бизнес-леди...

"Суровая, организованная, наивная, немного придирчивая… мы предлагаем способ как одеться, но при этом оставляем людям возможность проявить свою волю", - так описала созданные образы сама дизайнер.

 

Прогулка по парижским крышам с Chanel

Модный дом Chanel свою новую коллекцию представил на высоте - как своеобразную прогулку по крышам французской столицы. 

Метафора проста - бренд признается в своей любови к Парижу, его архитектуре и современным парижанам, которым будет удобно ходить под звездами и подниматься по лестнице в этих твидовых комбинезонах, ярких костюмах, джинсовых шортах и полупрозрачных платьях.

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