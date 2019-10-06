Гигантский завод Tesla - крупнейшая в мире постройка

Как говорится в описании предприятия, миссия Tesla заключается в том, чтобы ускорить мировой переход на устойчивую энергетику с помощью электромобилей и товаров, производящих электроэнергию. Огромный завод поможет предприятию произвести столько литиевых батарей, что сможет обеспечить ими весь мир.

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Строительство завода Tesla началось в июне 2014 года в пустыне Невады - каждый сегмент здания строят по частям так, чтобы производство можно было начать как можно скорее. Уже сейчас, когда степень готовности фабрики составляет всего 30%, здесь производятся автомобили Tesla 3 и аккумуляторы для них.

Когда здание будет закончено, оно станет самой большой постройкой в мире. Завод будет работать на солнечных батареях и будет зданием с нулевым потреблением энергии - здание само будет производить необходимое количество энергии и тратить ее.

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На данный момент помещения завода занимают площадь в 492 000 квадратных метра, большой размер также является причиной, почему зданию дано название Gigafactory 1 - приставка "гига" означает единицу измерения в миллиардах.

Огромная фабрика в целом обойдется предприятию в 4,5 млрд долларов, на заводе уже сейчас трудятся около 15 000 человек, несмотря на то, что 90% заводского оборудования являются автоматическими.

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Tesla собирается построить также второй и третий заводы - один будет расположен в штате Нью-Йорк, а другой в китайском Шанхае. Однако компания не собирается останавливаться на трех фабриках. Уже в ближайшем будущем будет принято решение о строительстве завода в Европе, однако его локация пока еще не выбрана.

На данный момент за место для европейского завода борются несколько государств, в том числе Эстония и Литва. Среди кандидатов также числятся Франция, Нидерланды, Испания, Португалия, Чехия, Польша, Венгрия и Финляндия.